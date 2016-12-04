به گزارش خبرنگار مهر، شاید اغراق نباشد اگر بگوییم همه بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر تحت الشعاع دیدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز خواهد بود. دیداری که شاید حساسیت آن در حد دربی پایتخت باشد.

پیروزی در این دیدار برای هر یک از دو تیم و مربیان آن شاید حتی مهمتر از قهرمانی فصل هم باشد. انگیزه های شخصی دو سرمربی حاضر در دو سوی میدان برای کسب موفقیت برابر هم حتی بالاتر از انگیزه های تیمی خواهد بود. از همین رو است که نه علیرضا منصوریان و نه امیر قلعه نویی دوست ندارند هیچ یک از ابزار خود را برای موفقیت در این بازی از دست بدهند.

استقلال و تراکتورسازی در حالی از ساعت ۱۶:۲۰ روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند که قلعه نویی و منصوریان همه ساز و کار خود را برای به دست آوردن امتیازات کامل این بازی خرج خواهند کرد.

بازیکنان آسیب دیده، می تواند یکی از بزرگ ترین دغدغه های ذهنی سرمربیان دو تیم در دو سوی میدان باشد. به خصوص که در لیست آسیب دیده های استقلال و تراکتورسازی، نام بازیکنان تاثیرگذار دو تیم هم به چشم می خورد.

در حالی که منصوریان هنوز نمی داند در این بازی حساس امکان استفاده از فرشید اسماعیلی هافبک جوان و توانمند تیمش را دارد یا خیر، امیر قلعه نویی نیز وضعیتی مشابه در قبال محمد ایرانپوریان، تاثیر گذار ترین بازیکن تیمش دارد. این دو بازیکن با آسیب دیدگی هایی مواجه هستند که هنوز مشخص نیست قادر به حضور در بازی روز جمعه باشند یا نه.

نکته جالب این است که تیم پزشکی هر دو تیم در خصوص این بازیکنان آسیب دیده، فردا پاسخ روشنی به سرمربیان تیم های خود می دهند. آن هم بعد از انجام تست های پزشکی. گرچه شواهد بیانگر این است که احتمال رسیدن هر دو بازیکن به شرایط مسابقه بیشتر از احتمال نرسیدن آنها باشد، اما بهرحال فوتبال است و احتمالات آن که نباید هرگز از قلم بیفتد.