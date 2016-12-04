پاکستان برای مذاکره با دولت هند آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امورخارجه پاکستان که برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا به هند سفر کرده است در گفتگو با رسانه های این کشور اعلام کرد که در صورت خواست دهلی برای مذاکرات با این کشور آماده ایم.

وی تصریح کرد: ما خواستار برقراری امنیت هستیم و برای حصول این امر مذاکرت بین دو کشور ضروری است.

سرتاج عزیز در ادامه گفت: مذاکرات باید به صورت رسمی و با قاعده صورت گیرد، چرا که صرف گفتگو با رسانه ها سوء برداشت و بازتاب های منفی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد که تروریسم موضوع این مذاکرات جامع خواهد بود و درصورت خواست هند در این باره به صحبت خواهیم نشست.

از دیگر سو اما «جی شنکر» دبیر کل امور خارجه هند در دیداری که شب گذشته با سرتاج عزیز داشت اعلام کرد که امکان دیدار دو جانبه بین وزاری خارجه دو کشور وجود ندارد.