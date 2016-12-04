حضور شهرداری مشهد در نمایشگاه پژوهش و فن آوری با ۲۸۰ طرح نوآورانه

محمد مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، اظهار کرد: هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی از امروز، یکشنبه ۱۴ آذر تا ۱۷ آذر ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار میشود.
وی افزود: ساعت بازدید نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی از ۱۰ صبح تا پنج بعدازظهر و غرفه پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری در محل تالار فردوسی این نمایشگاه واقع شده است.
مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد در خصوص هزینههای حوزه پژوهش شهرداری مشهد که با ۹ معاونت و ۲۰ سازمان وابسته به آن تقریبا یک میلیارد تومان است، تصریح کرد: در سال ۹۵، حدود ۷۰ عنوان پژوهش در شهرداری مشهد مشخص شده که ۴۶ پژوهش هماکنون در حال اجرا بوده و همچنین ۱۸ پژوهش به اتمام رسیده است و ۲۶ مورد نیاز به پژوهشگر دارد که بر اساس فراخوان ارائه شده در سایت مدیریت پژوهش انتخاب میشوند.
وی در رابطه با جزئیات نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، گفت: حدود ۳۰ عنوان پژوهشی مورد نیاز شهرداری مشهد برای ارائه به حوزههای دانشگاهی و دیگر موارد در نمایشگاه عرضه میشود، همچنین عناوین پژوهشهایی که از سال ۸۱ تا کنون تهیه شده است تحت عنوان یک کتاب در قالب بیان کلیاتی از هر پژوهش عرضه میشود تا مورد استفاده پژوهشگران و سایر دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
کریمی از تعداد ۲۸۰ طرح نوآورانه خبر داد و عنوان کرد: این طرحهای نو آورانه درباره روش جدیدی در ارائه خدمات برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت است، همچنین ۱۴۰ طرح نوآورانه و کالا شناسایی شده و قابلیت تامین از طریق شرکت های دانش بنیان را دارند که از این تعداد، قرارداد ۷۰ مورد بسته شده است و در حال تولید هستند.
وی در خصوص هزینههای طرحهای نوآورانه، ابراز کرد: ۵ میلیارد تومان برای طرحهای نوآورانه اعتبار هزینه شده که این رقم مربوط به تولید قطعه اولیه است، همچنین طرف قرارداد ما نیز شرکتهای دانش بنیان، پارک علم و فناوری و دانشگاه ها است.
مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد با بیان اینکه شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری را موظف به حمایت از شرکتهای دانش بنیان کرده است، گفت: در بودجه سال ۹۵ نیم درصد از درآمدهای کل شهرداری صرف حمایت از شرکتهای دانش بنیان میشود.
وی از عضویت در کمیته حمایت از شرکتهای دانش بنیان استانداری خبر داده واضافه کرد: در نمایشگاه امسال هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی محصولات تولیدی شرکتهای دانش بنیان در غرفه شهرداری به نمایش گذاشته میشود.
کریمی با اشاره به اینکه در اجرای پروژههای شهرداری، بررسی دقیقی اعمال میشود، اظهار کرد: در اجرای پروژههای بزرگ و مهمی که برای شهرداری بیش از پنج میلیارد تومان هزینه دارد، دوباره بر روی آن مهندسی و بررسی دقیقی انجام میشود که به آن «مهندسی ارزشی» گفته میشود.
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