اعتیاد درجامعه عادی نشود/ راه مقابله با آمریکاییها کار عقلانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در نخستین همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، گفت: مساله اعتیاد مساله ای مهم و حیاتی در کشورمان است. جامعه ما منابع و ظرفیت ها ی مادی و معنوی زیادی در اختیار دارد و در مقابل با آسیب ها و عوامل تخریب کننده نیز روبه رو است. فقر و حاشیه نشینی، طلاق و تهدید خانواده، اعتیاد و گسترش دامنه های آن و شکل گیری مناطق حاد و بحران زا از جمله آسیب های گسترده ای هستند که اندیشمندان علوم اجتماعی درباره آنها هشدار داده اند.

وی گفت: از کارهای خوبی که در وزارت کشور انجام شده تهیه گزارش اجتماعی کشور است که به درستی نشان می دهد نهادهای مدنی باید نسبت به آسیب های اجتماعی حساس باشند این حساسیت ها به اقدامات به موقع کمک می کند که این پدیده ها منجر به بحران های اجتماعی نشوند مهم این است که ما اقداماتمان نسبت به آسیب های اجتماعی جهت دار و هدف دار باشد.

جهانگیری گفت: با تاکیداتی که مقام معظم رهبری در جلسات مهمی که با سطوح تصمیم گیر جامعه داشته اند یک مطلب مشخص شد و آن عزم نظام برای حل آسیب های اجتماعی است. پیام روشن آن جلسات این بود که عزم جدی در نظام شکل گرفته که با پدیده های مخرب برخورد عالمانه و اساسی صورت گیرد. آنچه مکمل این رویکرد است حساسیت همه افراد جامعه است. عزم ملی زمانی ایجاد می شود که هم اراده در مسئولان شکل می گیرد و هم در بین مردم و سمن ها بروز پیدا کند.

وی افزود: دانش بشری به ما نشان می دهد آنچه باعث دوام جامعه است پایداری نهادهای اصلی جامعه است اگر نهادهای جامعه از سلامت برخوردار باشند دوام جامعه خدشه ناپذیر است. خانواده سالم نهادهای مدنی و نخبگان و شبکه های اجتماعی منسجم و محکم راه را برای ورود هر آسیبی در جامعه می بندند.

اعتیاد در جامعه عادی نشود

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت باید در امور آسیب های اجتماعی حساس باشد، گفت: اعتیاد متاسفانه هم در شکل قدیمی و هم در اشکال نو در جامعه ما حضور دارد. بقای اعتیاد در جامعه نشان می دهد بیمارهای دیگری هم در جامعه وجود دارد و این بیماری های مزمن، همه آحاد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند. اعتیاد همه سرمایه های فرهنگی و اقتصادی را در جامعه هدف قرار می دهد از این رو به هیچ وجه نباید اعتیاد در جامعه عادی تلقی شود.

رویکرد دولت تدبیر و امدی در حل آسیب ها، اجتماعی کردن آن است

معاون اول رییس جمهور گفت: موضوع این همایش به درستی انتخاب شده است و با این بلای خانمان سوز نمی شود در غیاب مردم مبارزه کرد. وقتی می شود با این بلا مبارزه کرد که همه مردم در برابر آن مسئول باشند. رویکرد دولت تدبیر و امید در حل آسیب های اجتماعی، اجتماعی کردن آن هاست و کمک گرفتن از مردم و مشارکت اجتماعی که در جامعه گسترش پیدا کند روحیه عشق به یکدیگر افزایش پیدا می کند به همین دلیل گفته می شود مشارکت اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی یک جامعه است. هیچ سرمایه ای به اندازه سرمایه اجتماعی برای یک جامعه مفید نیست.

جهانگیری گفت: دولت در مسیر کنترل و کاهش مواد مخدر به طور جدی نیازمند حضور مردم است.

وی گفت: هم باید از سیاه نمایی جلو گیری کنیم و هم باید واقعیت ها را آنطور که هست بیان کنیم. وقتی وارد گفتمان می شویم باید یک تصویر واقعی از پدیده داشته باشیم، با اعتلاف فراگیر دولت و ملت در راه مبارزه با مواد مخدر و کنترل و کاهش آن می توان اقدام جدی کرد.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۴ جلسه مهم در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت های اجتماعی در راه مبارزه با مواد مخدر را به عهده گرفت. رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی اجتماعی قبول زحمت کرد که بتواند سیاست گذاری و پیگیری کند که کارهای فرهنگی در زمینه اعتیاد و کنترل آن انجام شود. در بند ۵۷ برنامه ششم برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر هدف گذاری کمی شده است اقدام و عمل یعنی مشخص شده هر وزارتخانه و نهادی که در این زمینه تلاش می کند چه وظایفی دارد.

برای حل مسائل دیدگاه ملی داشته باشیم

وی افزود: من معتقدم که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با سرمایه انسانی متفکر و توانمند، ما شاهد این باشیم که نیروهای انسانی کشور به جای قرار گرفتن در مسیرهای ناصحیح در راه درست گام بردارند. مسائل فرهنگی با ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد قابل حل هستند. هر آسیبی هر قدر بزرگ باشد برای جامعه ایران که از پتانسیل بالایی برخوردار است تهدید نیست و می شود به راحتی ان را حل کرد به شرطی که حل آن در چهار چوب مسائل ملی کشور مطرح شود و برای حل آن چاره اندیشی شود. باید برای حل مسائل دیدگاه ملی داشته باشیم.

وی گفت: اتفاقاتی که در غرب و امریکا رخ داده می تواند برای همه دنیا خطر ناک باشد منطقه خاورمیانه آبستن اتفاقات مهمی است ما همیشه در برابر اتفاقات مهم به اعتدال نیاز داریم. سیاست رهبر و دولت تدبیر و امید هماهنگ با خواست مردم این است که تهدیدها را از کشور دور کنیم و امیدوارانه زندگی کردن را برای مردم فراهم کنیم و نگذاریم تهدید ها مردم را در تنگنا قرار دهد.

اقدام آمریکایی ها علیه برجام اقدام علیه توافقات بین المللی است

به گفته جهانگیری برجام حاصل گفتگوی جمهوری اسلامی ایران با ۶ قدرت بزرگ دنیاست. برجام برنامه ای مصوب در نهادهای رسمی مثل مجلس و دولت است و در سطح بین المللی شناخته شده و مصوب اتحادیه اروپاست. کارشکنی امریکاییها مخالفت و دشمنی با ایران نیست گرچه آمریکا دشمنی دیرینه با ایران دارد. اقدام آنها علیه برجام اقدام علیه توافقات بین المللی است و راه مقابله با این کارشکنی کار عقلانی است که باید با فکر انجام شود ما به دستور مقام معظم رهبری بعد از قبول برجام یک نهاد نظارتی ایجاد کرده ایم که همه فعالیت های برجامی را زیر نظر دارد و رصد می کند باید حواسمان باشد که بازی نخوریم و منافع ملت به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.