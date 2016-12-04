حبس۵۰درصد زندانیان به دلیل موادمخدر/اعتیاد علت نیمی از طلاق هااست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین همایش ملی «صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر» با اشاره به بین المللی بودن مساله اعتیاد افزود: به دلیل درگیر بودن تمام دنیا با این بلا، معاونتی در سازمان ملل ایجاد شده و در ایران نیز با توجه به مجاورت کشورمان با بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر دنیا با بیشترین آسیب در این حوزه مواجهیم و هزینه های بسیاری را به نیابت از جامعه جهانی متحمل می شویم.

وی با انتقاد از کم بودن کمک های بین المللی به ایران در مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: البته اعتقادات مردم کشورمان باعث شده تا در شیوع اعتیاد، ایران جزو کشورهای متوسط قرار گیرد.

رحمانی فضلی افزود: مقام معظم رهبری تاکنون ٤ جلسه سه ساعته را با مسئولان کشور برگزار کردند که نخستین اولویت این جلسات، مبارزه با مواد مخدر بودن.

وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: در بررسی های ما ٥٠ درصد زندانی ها به دلیل مواد مخدر در زندان هستند و ٥٠ درصد طلاق ها به دلیل اعتیاد و این معضل رخ داده است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر در دولت یازدهم گفت: اولین توصیه رییس جمهور، فعالیت در دو حوزه پیشگیری و صیانت به من بود.

وزیر کشور ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم این دو اولویت را پیگیری کنیم موضوع اجتماعی کردن مبارزه را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دادیم و تمام افراد و گروه هایی که در جامعه اثرگذار هستند را به میدان آوردیم و همه اقشار جامعه به نوعی در این سازماندهی جا گرفته اند و ما توانستیم جلوی رشد شتابان اعتیاد را امروز بگیریم.

وی اضافه کرد: در حوزه مقابله نیز توانستیم در سال ٩٢ تا ٩٤ بیش از ۲ هزار تن مواد مخدر را کشف کنیم و در این مسیر شهدای زیادی را تقدیم کردیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه درمان نیز افزود: در حال حاضر بیش از ٨٠ درصد درمان اعتیاد توسط مردم انجام می شود.

وی با اشاره به فعالیت و مشارکت ایران در برنامه ریزی‌های بین المللی نیز گفت: در دولت یازدهم با توجه به اینکه ٨٠ درصد درمان شدگان اعتیاد دوباره به چرخه اعتیاد باز می گردند، برنامه ریزی جدی در این حوزه انجام شد و حوزه صیانت را در موضوعات فرهنگی و اجتماعی در اولویت قرار دادیم و از سوی دیگر برای اشتغال درمان شدگان تفاهم نامه‌هایی با تولیدی های مختلف داشتیم.

به گفته وزیر کشور تنها راه مطمئن در این مسیر، پیشگیری اجتماعی است و باید تلاش کرد با کمک مردم اجازه ورود جوانان به ورطه اعتیاد را ندهیم.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها افزود: با وجود تلاش های انجام شده، نواقصی وجود دارد و ما معتقدیم بدون همراهی مردم موفق نخواهیم بود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ما می توانیم یک الگوی موفق در دنیا باشیم و مطالعات انجام شده سازمان ملل روش کشورمان در کاهش رشد اعتیاد به عنوان یک روش قابل قبول معرفی شد.