۲۶ نفر از مربیان قرآنی به دوره تربیت مربی قم اعزام شدند

حجت الاسلام اسماعیل تدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مربیان در طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم استان مشغول به فعالیت خواهند شد و هدف از اعزام آنها به قم حضور در دوره تربیت مربی و علمی سازی روش های تدریس و آشنایی با روش های جدید آموزش حفظ قرآن کریم است.

وی ضمن اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی برای آماده سازی مربیان قرآنی در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از علاقه مندان به حفظ قرآن کریم در استان با طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم اوقاف وامور خیریه استان ارتباط دارند و این یعنی بطور میانگین ۶۰ هزار خانوار سیستانی وبلوچستانی، یعنی جمعیتی بالغ بر ۳۰۰هزار نفر از استان هر روز همراه با فرزند، همسر، پدر یا مادر خود با قرآن مانوس است.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی مردم و نبود آرامش در زندگی آنها، علت بردباری و سازش مردم سیستان وبلوچستان با کمبود ها و محرومیت بسیار زیاد را همین مانوس بودن این مردم با قرآن برشمرد و افزود: حضور قرآن در زندگی مردم سیستان وبلوچستان بسیار پررنگ و برجسته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: طرح حفظ مجازی قرآن کریم، برگزاری دوره های مفاهیم، مسابقات قرآنی و حفظ آیات کاربردی قرآن کریم از دیگر برنامه های قرآنی درحال اجرا در استان است.

وی افزود: اوقاف وامور خیریه سیستان و بلوچستان طرح های قرآنی خود را به زندان ها و مدارس نیز صادر کرده است و در حال حاضر با بهره گیری از تفاهم نامه های موجود در این زمینه تعداد زیادی از جامعه حافظین و قرآن آموزان شامل این قشرها است.