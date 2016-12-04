به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز یکشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان که در دانشگاه لرستان برگزارشد، اظهار داشت: ضعف در تجاری سازی مشکل اصلی پژوهشگران و فناوران استان لرستان است.

وی افزود: امروزه پژوهش نوعی سرمایه گذاری استراتژیک در کشور محسوب می شود و در استان لرستان نیز باید به این شکل به پژوهش نگریسته شود.

استاندار لرستان ادامه داد: ما در اول راه توسعه هستیم و از آنجا که پژوهش می تواند هزینه های توسعه را کم کند، باید زیر ساختهای پژوهش در استان فراهم شود.

بازوند عنوان کرد: توسعه پایدار در سایه پژوهش و فناوری ایجاد می شود و در غیر این صورت نمی توانیم به توسعه پایدار دست یابیم.

وی با بیان اینکه بازدید از نمایشگاه امروز امیدوار کننده بود، گفت: با این وجود،چالش اصلی این فناوران و پژوهشگران این است که نمی توانند دستاوردهای خود را تجاری سازی کنند.

استاندار لرستان اضافه کرد: لازم است که این دستاوردها طی جلسه با ادارات و دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا چالش های آنها نیز شناسایی و رفع شود.

بازوند ادامه داد: باید تسهیلات بانکی و اعتبارات مورد نیاز در اختیار این واحدها قرار بگیرد تا بتوانند وارد بازار شده و محصولات آنها تجاری سازی شوند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه گام های بزرگی در حوزه پژوهش استان برداشته شده است و طی هفته آینده نیز جلسه ای در این زمینه برگزار می شود.