به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح یکشنبه در نشست تخصصی وقف و روحانیت که در حسینیه امینیها برگزار شد، اظهار کرد: وقف، جاودانگی بخشیدن به داشتههای انسان است و این مهم سبب شده تا وقف تنها منحصر به مسلمین نباشد.
وی تصریح کرد: وقف با تاریخ بشریت گره خورده و این امر مهم پیش از اسلام نیز در بین مردم رایج و مورد توجه بوده است.
امامجمعه قزوین با اشاره به پیشینه و اهمیت وقف در اسلام، خاطرنشان کرد: در اسلام وقف دارای زمینههای معنوی و عرفانی است و در سیره و سنت ائمه اطهار (ع)، بهویژه امام علی (ع) نیز این امر مهم دینی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به نگاه قرآنی به وقف، ادامه داد: خداوند در آیه هشت سوره مبارک ممتحنة فرموده: «[اما] خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهاند باز نمیدارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست میدارد».
وی افزود: خیلی از بزرگان به استناد این آیه شریفه وقف کردن در حمایت از غیر مسلمانان (اهل کتاب و غیره) را جایز دانستهاند؛ بنابراین نباید گمان کنیم که وقف تنها به مسلمانان و رفع مشکلات آنها اختصاص دارد.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: در قرآن کریم از نظر معنایی کلمه وقف را کمتر مشاهده میکنیم اما کلمات بسیاری داریم که مربوط به موضوع وقف است؛ مانند: خیر، احسان، صدقه، انفاق و مشتقاتی از این کلمات.
امامجمعه قزوین یادآور شد: وقف کردن مال در حقیقت فراهم کردن زمینهای برای استفاده و دریافت خیر و ثواب از مال، پس از مرگ است و باید در این خصوص فرهنگسازی صورت بگیرد.
وی بیان کرد: باید خیرات و برکاتی که از وقف به جوامع انسانی رسیده است در بین مردم تشریح شود تا جامعه از برکات وقف آگاهی بیشتری پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بر ضرورت احیای موقوفات تأکید کرد و گفت: خوشبختانه امروز متدینان نسبت به حفظ، احیا و ثمردهی بهتر موقوفات امید بیشتری پیدا کردهاند.
آیتالله عابدینی بر ضرورت نگارش لغتنامه تخصصی وقف و موقوفات تأکید کرد و افزود: یکی از مسائلی که امروز در حوزه وقف به آن نیاز داریم، نگارش لغتنامه تخصصی وقف است که حوزه علمیه استان باید در این حوزه ورود جدی داشته باشد.
نظر شما