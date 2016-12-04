برگزاری ۸ مناظره دانشجویی و کرسی آزاداندیشی به مناسبت ۱۶ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، امیر صالح مقدم با اعلام این خبر افزود: این برنامه‌ها طی روزهای قبل و بعد روز دانشجو توسط تشکل‌ها ونهادهای مختلف فرهنگی‏، هنری و دانشجویی دانشگاه تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: این مناظرات و کرسی‌های آزاد اندیشی با محوریت و موضوع نقش دانشگاه در آزاد اندیشی دانشجویان، بررسی عملکرد دولت‌های گذشته و فعلی و نیز نقش دانشجوی فعال و فرهنگی در دانشگاه‌ها و همچنین بررسی خدمات رفاهی، دانشجویی و آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر لزوم اهمیت روز دانشجو و بزرگداشت ۱۶ آذر تاکید کرد وگفت: با توجه به نقش حضور دانشجویان در صحنه‌های اجتماعی، همواره باید از تحلیل، نظرات و بخصوص نقد منصفانه و آگاهانه دانشجویان برای تنظیم فعالیتهای سیاسی اجتماعی دانشگاه استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیات نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هر هفته جلسات مستمر رسمی برگزار می‌کند و در اسرع وقت به درخواست تشکل‌ها برای برگزاری برنامه‌های تشکلی رسیدگی می‌کند و عمدتا با تساهل و تسامح تلاش می‌کند که همه آراء و سلایق در محیط‌های دانشگاهی مطرح شود و همه آنهایی که به رفتار اجتماعی – سیاسی مدیران دانشگاه، مدیران استانی و مدیران دولتی نقد دارند، توجه می‌شود و در این راستا مناظرات فعال و پویایی برگزار خواهد کرد.

مسئول دبیرخانه هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به فواید برگزاری مناظرات دانشجویی و کرسی‌های آزاد اندیشی اشاره کرد وگفت: قطعا با برگزاری این مناظرات و کرسی‌ها‏، دانشجویان به بالندگی و بلوغ سیاسی قابل توجهی دست خواهند یافت و قطعا این مناظرات و کرسی‌ها‏، تمرینی برای حضور بر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای آنان در آینده خواهد بود.

وی ضمن گرامیداشت سالروز ۱۶ آذر گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد همگام با دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور برنامه‌های متنوعی به مناسبت روز دانشجو برگزار خواهد کرد‎.

صالح مقدم با یادآوری تشکیل جلسات منظم هیات نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور رسیدگی به درخواست‌های تشکل‌های دانشجویی و کانون‌های فرهنگی و هنری، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه پیشنهادهای مربوط به تشکل‌ها و کانون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرتبط با مراسم گرامیداشت روز دانشجو، در هیات نظارت تصویب شد که به تدریج این برنامه ها تا پایان هفته برگزار می شود.

وی افزود: قطعا با برگزاری این مناظرات و کرسی‌ها‏، دانشجویان به بالندگی و بلوغ سیاسی قابل توجهی دست خواهند یافت و قطعا این مناظرات و کرسی‌ها‏، تمرینی برای حضور بر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای آنان در آینده خواهد بود.

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت روز دانشجو گفت: خوشبختانه به مناسبت روز ۱۶ آذر، خدمات تغذیه‌ای و سلفی دانشجویی دانشگاه از دو منوی غذایی به سه منوی غذایی در وعده نهار و شام ارتقاء یافته و دانشجویان حق انتخاب یک غذا از میان سه نوع غذای معرفی شده برای نهار و شام را دارند.

صالح مقدم گفت: به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو، با جایابی که در بخش خوابگاهی خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده، به همه متقاضیان اسکان در خوابگاه‌ها چه دانشجویان دوره‌های تکمیلی و چه دانشجویان شهریه پرداز اعم از متقاضیان دختر و پسر اسکان خوابگاه ارایه شده است و خوشبختانه ما دانشجویی در لیست انتظار برای اسکان در خوابگاه‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نداریم.

وی از احداث پارکینگ مسقف دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر با ظرفیت ۵۰۰ خودرو خبر داد و گفت: این پارکینگ در محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور پارک خودروهای دانشجویان ساکن در خوابگاه ها ساخته شده است که به مناسبت روز دانشجو مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از راه اندازی مسیرهایی برای تردد دانشجویان با دوچرخه در برخی از معابر و خیابان های مشهد خبر داد و گفت: در خیابانهای کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد معابری برای عبور دانشجویان با دوچرخه( لاین دوچرخه) تعبیه شده است که دانشجویان در محل های خط کشی شده می توانند مسیرهایی را با دوچرخه طی کنند که این اقدام فرهنگی و ورزشی می‌تواند الگوی اکثر دانشگاه‌ها باشد.

وی از توسعه خدمات نقلیه ای رایگان از محل خوابگاه دانشجویان تا بیمارستان‌های آموزشی به مناسبت روز ۱۶ آذر خبر داد و گفت: پیش از این خدمات نقلیه ای از محل خوابگاه دانشجویان به دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم ( محل کارآموزشی دانشجویان) به صورت رایگان با اتوبوس انجام می گرفت که این خدمات به مناسبت روز دانشجو در سال جاری توسعه می یابد.

صالح مقدم افزود: بیمارستان های آموزشی که در حاشیه شهر بودند از جمله بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)، ابن سینا و دکتر شیخ نیز به این مسیر نقلیه ای اضافه شدند که این کار مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و دانشجویان می توانند صبح ها با اتوبوس هایی که به صورت رایگان در نظرگرفته شده اند، مسیر خوابگاه تا محل بیمارستان های کارآموزی خود را بپیمایند.