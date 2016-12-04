«سفیرفیلم» با ۱۰ مستند به جشنواره «عمار» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری سفیر فیلم با ۱۰ مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند به نام‌های «بُرد، بُرد، بُرد»، «خوان هشتم»، «من و توافق یهویی»، «وام ازدواج»، «یک شهر، یک قیام»، «اشغال آزادی»، «آقای نخست وزیر»، «ایستادگی در آسمان»، «این یک دوربین مخفی نیست» و «شب‌نامه» در هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور پیدا می کند.

«بُرد، بُرد، بُرد»

نخستین اثر، مستند کوتاه با عنوان «بُرد، بُرد، بُرد» با موضوع نقد درون گفتمانی (نقد ناکارآمدی دستگاه ها) به کارگردانی علی طادی و محمد مهدی فکریان و تهیه کنندگی علی طادی ساخته شده است.

این مستند در مدت زمان ۳ دقیقه گردآوری شده و در آن مردم نظر خود را درمورد دستاوردهای برجام در دوران پسابرجام بیان می کنند.

«خوان هشتم»

«خوان هشتم» مستند نیمه بلندی با موضوع نقد درون گفتمانی (نقد فرهنگ عمومی در عرصه اجتماعی) است که به کارگردانی و تهیه کنندگی سید مهدی کرباسی تهیه و تولید شده است.

این مستند در مدت زمان ۳۷ دقیقه تولید شده و در این اثر می بینیم دو جوان مجرد ایرانی تصمیم گرفته اند به لبنان سفر کنند. یکی از آنها به دلیل سخت بودن ازدواج در ایران و شرایط خانوادگی و مالی قصد دارد در لبنان ازدواج کند و دوستش نیز با او همراه شده تا به او کمک کند و این اتفاقات را نیز ثبت کند.

«منو توافق یهویی»

مستند کوتاه «منو توافق یهویی» دیگر اثر در نظر گرفته شده برای جشنواره عمار با موضوع نقد درون گفتمانی (نقد ناکارآمدی دستگاه ها) بوده و به کارگردانی علی طادی و محمدمهدی فکریان و تهیه کنندگی علی طادی ساخته شده است.

این مستند در مدت زمان ۶ دقیقه ساخته شده و در آن به مقایسه نظر و رفتار مردم در روز امضای توافق هسته ای ایران و کشور های ۵+۱ و ۶ ماه بعد از آن پرداخته می شود.

«وام ازدواج»

مستند کوتاه «وام ازدواج» با موضوع نقد درون گفتمانی (نقد ناکارآمدی دستگاه ها) به کارگردانی مهدی شاهسواری و تهیه کنندگی محمدرضا بورونی تولید شده است.

«وام ازدواج» در مدت زمان ۲ دقیقه تولید شده است؛ این مستند کوتاه، ویدیویی است که اثبات می کند با منابع قرض الحسنه موجود در بانک ها تمامی زوج های جوان می توانند وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

«یک شهر، یک قیام»

«یک شهر، یک قیام» مستند نیمه بلند با موضوع تاریخ معاصر ایران (حوادث مهم اجتماعی سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی) است که به کارگردانی و تهیه کنندگی امیرحسین خلیلی ساخته شده است.

این مستند در مدت زمان ۳۰ دقیقه ساخته شده و در آن می بینیم در حالیکه رژیم پهلوی خود را در اوج قدرت می پنداشت، چاپ مقاله ای در ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه، باعث شد معادلات سیاسی برهم بخورد.

«اشغال آزادی»

ششمین اثر مستند کوتاه با عنوان «اشغال آزادی» با موضوع نقد درون گفتمانی (نقد فرهنگ عمومی در عرصه اجتماعی) به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن آقایی تولید شده است.

این مستند در مدت زمان ۴ دقیقه تولید شده و در مورد کسانی است که با خودخواهی های خود و چیزی که شاید اسم آن را حق آزادی فردی می گذارند، باعث سلب آزادی دیگران و آزار آنان می شوند.

«آقای نخست وزیر»

«آقای نخست وزیر» مستند بلند دیگری با موضوع تاریخ معاصر ایران (حوادث مهم سیاسی اجتماعی از مشروطه تا انقلاب اسلامی) به کارگردانی محمدرضا امامقلی و تهیه کنندگی امین حسنی است.

این مستند در مدت زمان ۷۵ دقیقه ساخته شده و با محور قرار دادن فراز و فرودهای سیاسی و با تاکید بر تصمیم‌های دکتر مصدق از زمان ملی شدن صنعت نفت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به سقوط دولت مصدق انجامید به ۲۸ ماه زندگی سیاسی دکتر مصدق می پردازد.

«ایستادگی در آسمان»

هشتمین اثر ارسالی این موسسه به جشنواره فیلم عمار مستندی نیمه بلند با موضوع بیداری اسلامی و جهانی (مقاومت در یمن) به نام «ایستادگی در آسمان» بوده که به کارگردانی و تهیه کنندگی علی طادی تولید شده است.

این مستند در مدت زمان ۲۰ دقیقه تولید شده و روایتگر داستان هواپیمای ایرباس ۳۱۰ ایرانی است که برای کمک رسانی دارویی و پزشکی به سمت صنعا پایتخت کشور یمن پرواز می کند و در راه با تهدید جنگنده عربستان سعودی برای ممانعت از این کار مواجه می شود.

«این یک دوربین مخفی نیست»

مستند کوتاه «این یک دوربین مخفی نیست» دیگر ساخته موسسه سفیر فیلم است که با موضوع نقد درون گفتمانی(نقد ناکارآمدی دستگاه ها) به کارگردانی و تهیه کنندگی علی شیرزادیان ساخته شده است.

این مستند در مدت زمان ۵ دقیقه ساخته شده ست.

«شب نامه»

«شب نامه» فیلم مستند بلندی با موضوع جنگ نرم (نفوذ) به کارگردانی سید مهدی کرباسی، تهیه کنندگی حمیدرضا جعفریان و نویسندگی رضا صادقی است.

این مستند ۱۰۰ دقیقه ای پرده از جاسوسی نوین در حوزه کارآفرینی کشور برمی‌دارد. «شب نامه» روایتی است از پشت پرده اتفاقات شش ماه افشاگری کانال تلگرامی به همین نام که در طی فعالیت خود شبکه جاسوسی را که در بین کارآفرینان کشور نفوذ کرده آشکار می‌کند.