برف ۴۳ میلیارد ریال به تاسیسات آبفار مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران خسارات قطعی برف و یخبندان دو هفته گذشته در استان را بالغ بر۴۳ میلیارد ریال برآورد و تصریح کرد: بارش مداوم و سنگین برف و در پی آن کاهش شدید دما و یخبندان ، خسارتهایی به تابلوهای برق ، کنتورهای حجمی و خانگی، شبکهها و اتصالات آنها وارد کرد.
وی افزود: در حین بارش برف و یخبندان با مدیریت بحران حدود ۴۴ دستگاه دیزل ژانراتور در ایستگاههای پمپاژ مخازن تأمین آب وارد مدار شد و توانستیم از این طریق از قطع آب آشامیدنی حدود ۱۵۵ روستا جلوگیری کنیم اما با تمام تلاشهای صورت گرفته شدت بارش سنگین برف و یخبندان به حدی بود که موجب قطع آب آشامیدنی اهالی حدود ۲۰۸ روستای مازندران در شهرستانهای چالوس، نوشهر، نور، آمل، محمودآباد،بابل، بابلسر، قائمشهر و سوادکوه شد که اگر اعتبار لازم برای تجهیز چاهها به دستگاه دیزل ژانراتور داشتیم یقیناً همزمان با قطعی برق ، آب آشامیدنی اهالی این روستاها نیز قطع نمیشد.
مدیرعامل شرکت آبفار مازندران اعتبار مورد نیاز برای تجهیز چاهها به دیزل ژنراتور برای روستاهای بالای ۳۰۰ خانوار استان راحدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبار حدود ۸۵ دستگاه دیزل ژنراتور برای تجهیز چاهها با هدف پمپاژ آب آشامیدنی در زمان قطعی برق تهیه خواهد شد.
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