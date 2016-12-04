عملیات واکسیناسیون رایگان دامهای سبک در شهرستان تاکستان آغاز شد

محمد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیتهای اداره دامپزشکی در زمینه پیشگیری از وقوع بیماریهای دام و طیور از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و با توجه به اهمیت بیماری تب برفکی از لحاظ اقتصادی در دامداریهای صنعتی و روستایی، این اداره در راستای پیشگیری از وقوع بیماری تب برفکی در شهرستان همزمان با اجرای فاز ۲ واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین «گاو و گوساله» مطابق با دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور انجام وظیفه کرده است.

وی افزود: با تلاش مضاعف پرسنل اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان و همکاری فرمانداری و بخشداری های تابعه، جمعیت دام سنگین این شهرستان با پوشش بالای ۹۵ درصد تحت پوشش واکسیناسیون بر علیه بیماری تب برفکی قرار گرفته و همچنین عملیات واکسیناسیون رایگان جمعیت دام سبک «گوسفند و بز» نیز در شهرستان شروع شده و در حال انجام است.

جلیلوند در پایان برای پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری های واگیر دامی و جلوگیری از ایجاد خسارات دامی و همچنین کاهش هزینه های درمان از همه دامداران خواست: از نقل و انتقال غیر مجاز دام خودداری کرده و در زمان واکسیناسیون با کارشناسان دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.