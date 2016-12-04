محمد مقدوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با روند پیشرفت خط دو قطار شهری مشهد و هزینه‌های تخصیص یافته در این زمینه، اظهار کرد: در خط دو قطار شهری مشهد تا کنون هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پایان یافتن آن، هزینه لازم است.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور به مشهد، برای پروژه قطار شهری مشهد مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این رقم، مبلغ ۴۵ میلیارد تومان برای سال آینده تخصیص پیدا می‌کند.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی در رابطه با پیشرفت فیزیکی خط دو و سه قطار شهری مشهد، تصریح کرد: خط دو قطار شهری مشهد ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که البته ۱۴ درصد از برنامه زمان بندی در این خصوص عقب مانده ایم، همچنین برای خط سه قطار شهری که تا کنون هشت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ۱۹۰ میلیارد تومان هزینه اختصاص داده شده است.

وی از احداث ۱۸ مدرسه با ۱۸۹ کلاس و زیربنای ۲۴ هزار و ۸۴۹ متر مربع در حاشیه مشهد خبر داد و گفت: احداث این تعداد مدرسه با اعتباری بالغ بر۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود، همچنین احداث هفت بوستان در حاشیه شهر، ایجاد مراکز فرهنگی، همکاری در مرمت و تکمیل مساجد و حوزه‌های علمیه در حاشیه مشهد، احداث و تکمیل ۳۱ سوله چند منظوره صالحین از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

مقدوری با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی انتقال آب خارج از مرز به مشهد در منطقه هزار مسجد به اتمام رسیده است، ابراز کرد: بر اساس این طرح پیش‌بینی می‌شود که ۳۶ میلیون مترمکعب آب به مشهد سرازیر شود.

وی ادامه داد: طبق شواهد تا ۵۸ میلیون مترمکعب امکان انتقال آب از هزار مسجد به مشهد وجود دارد، همچنین با تایید وزارت نیرو، طرح مطالعاتی انتقال آب از دریای عمان به مشهد در دستور کار قرار گرفته که مطالعات فاز یک آن با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به تصویب رسیده است.