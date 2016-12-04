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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان:

نیازهای آموزشی مهارتی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار گرفت

نیازهای آموزشی مهارتی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار گرفت

زاهدان - مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان گفت: در راستای توانمند سازی نیروی کار ماهر، نیاز های آموزشی مهارتی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار گرفت.

محمد جهانتیغی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دنبال تمایل مدیریت منطقه آزاد چابهار در خصوص توانمند سازی نیروی کار ماهر، پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، نیازهای آموزشی در این منطقه در بخش خدمات و مشاغل در بخش های گردشگری، هتلداری، صنایع دستی، پتروشیمی و گاز باید ارائه شود.

وی تصریح کرد: نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی چابهار باید مهارت های مرتبط با شغلی که دارند را کسب کنند زیرا داشتن نیروی متخصص موجب افزایش بهره وری وکیفیت کالا می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: آموزش و تربیت نیروی کار ماهر یکی از شاخصه های اشتغال در هر جامعه است که به رونق اقتصاد و تولید کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه بازاریابی، فروش و داشتن نیروی کار متخصص جزء نیازهای مهم واحدهای صنعتی است، خاطرنشان کرد: صاحبان صنایع و اصناف نیز می توانند سرمایه گذاران را مورد تشویق قرار دهند و بسترهای تولید و اشتغال را فراهم کنند.

وی افزود: در شهرستان چابهار دو مرکز فنی و حرفه ای و ۷ آموزشگاه وجود دارد که در رشته هایی از جمله  صنایع دستی، برق، مکانیک و تعمیر خودرو به متقاضیان خدمات ارائه می دهند.

کد مطلب 3840055

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