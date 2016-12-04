ایران جزو چهار کشور مخاطره خیز دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح شنبه در افتتاحیه کارگاه آموزشی مهارت های هماهنگی و مدیریت بحران در شیراز گفت: کشور ایران در موقعیتی پر مخاطره قرار گرفته است و امکان وقوع حدود ۳۰ مخاطره در آن وجود دارد و جز چهار کشور مخاطره خیز دنیا به شمار می آید.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ در صد مساحت کشور در معرض خطر زلزله قرار دارد و ۷۰ درصد آن را نیز منطقه خشک و بیابانی فراگرفته است و بخش عظیمی نیز در معرض خطر سیل قرار دارد.

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: حوادثی که در گذشته در کشور به وقوع پیوسته است و آثار غیر قابل جبرانی که از خود به جای گذاشته است، به ما هشدار می دهد تا ما نسبت به مدیریت بحران حساسیت بیشتری داشته باشیم.

سعیدی یاد آور شد: حوادث در بازه زمانی کوتاهی رخ می دهد، اما آثار اجتماعی زیان بار آن برای مدت طولانی در جامعه باقی می ماند.

وی اهداف علم مدیریت بحران را یادآور شد و گفت: پیشگیری از حوادث و رویدادها یکی از اهداف علم مدیریت بحران است، هرچند بعضی از حوادث قابل پیش بینی نیست اما می توان اقدامات سنجیده ای در راستای جلوگیری از آثار زیان بار آن انجام داد.

معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: تقلیل دادن آثار سوء حوادث و رویدادها به حداقل امکان آن، هدف دیگر علم مدیریت بحران است و با مطالعه و نظارت بر ساخت و ساز در کشور امکان پذیر است.

سعیدی افزود: جامعه هدف اصلی مخاطرات طبیعی کودکان هستند و علم مدیریت بحران به دنبال آن است تا به یاری آنان بشتابد و تغذیه، بهداشت و آموزش کودکان آسیب دیده از جمله موضوعاتی هستند که در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.