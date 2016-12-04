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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

با محوریت انقلاب اسلامی ایران؛

جشنواره «فضای مجازی ارزشی» برگزار می شود

جشنواره «فضای مجازی ارزشی» برگزار می شود

جشنواره «فضای مجازی ارزشی» با محوریت انقلاب اسلامی ایران از پیروزی تاکنون در سه بخش پیروزی، اهداف و ترویج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «فضای مجازی ارزشی» با محوریت انقلاب اسلامی ایران از پیروزی تاکنون در سه بخش پیروزی، اهداف و ترویج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.

شرکت کنندگان برای ثبت نام و ورود به جشنواره می‌بایست فایل آثار خود را در گروه‌های «وبلاگ/سایت»، «برنامه‌نویسی اندرویدی-ویندوزی»، «شبکه‌های اجتماعی»، «گرافیک»، «پویانمایی» و «کلیپ» با محوریت انقلاب اسلامی ایران ارسال نمایند.

داوطلبان شرکت در جشنواره باید تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ با مراجعه به پایگاه اینترنتی «جشنواره فضای مجازی ارزشی» به نشانی www.thevaluefestival.ir از نحوه ارسال آثار، زمان انتخاب برگزیدگان، شرایط پذیرش و... مطلع شوند.

کد مطلب 3840060

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    نظرات

    • صادق گلپرور IR ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
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      پاسخ
      خیلی حرکت خوبیه . در راستای حمایت از اثار ارزشی فضای مجازی

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