پوستر و سایت پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر همایش ۱۰ روز با عکاسان با طراحی مهرداد رباط جزی با حضور جمعی از اعضای هیات موسس و هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، مدیران انجمن های تخصصی عکاسی، عکاسان پیشکسوت و دبیران و مدیران همایش توسط اکبر عالمی، فرهود حقی، سعید دستوری و ساعد نیک ذات رونمایی شد.

مهرداد رباط جزی طراح پوستر پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان درباره طراحی پوستر گفت: در طراحی پوستر ۳ هزار و ۵۰۰ تصویر از ۲ دوره ۱۰ روز با عکاسان کنار هم قرار گرفته که بیانگر گستردگی انجمن های عکاسی و همبستگی آنهاست.

همچنین سایت همایش نیز رونمایی شد و وحید علینقی زاده مدیر سایت درباره بخش های سایت و اطلاع رسانی برنامه های همایش به صورت تصویر، فیلم و اخبار و گزارش های مکتوب در سایت توضیح داد.

سید عباس میرهاشمی دبیر پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در مراسم رونمایی از پوستر همایش گفت: پیام همایش ۱۰ روز با عکاسان همدلی در جامعه عکاسان و عمق بخشیدن در عرصه عکاسی است.

میرهاشمی افزود: پنجمین دوره همایش گسترده تر از قبل برگزار می شود و در بخش ویژه و جنبی برنامه هایی به همایش اضافه شده است. همچنین در این دوره انجمن عکاسان نگاه و خانه عکاسان ایران در کنار انجمن های تخصصی عکاسی سینمای ایران، انقلاب و دفاع مقدس، عکاسان خانه تئاتر، تبلیغاتی و صنعتی ایران، میراث فرهنگی مشارکت کردند.

مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران نیز در این مراسم با قدردانی از حضور عکاسان و تلاش دبیر همایش گفت: همایش ۱۰ روز با عکاسان که با شعار اصلی «عکاسی، فرهنگ، جامعه» از دوره نخست برگزار می شود هر سال یک شعار در ذیل شعار اصلی دارد که برای این دوره «عکاسی امروز، فرصت های جدی» انتخاب شده است.

اکبر عالمی نیز در رونمایی از پوستر همایش گفت: در سال های دور تاسیس انجمن عکاسان ایران برای من یک آرزو بود اما امروز انجمن یک آبروست. انجمن عکاسان ایران و همایش ۱۰ روز با عکاسان به خوبی حفظ شد و حرکت کرد و امروز انجمن جایگاه جهانی دارد و امیدواریم روز به روز اعتبار بیشتری پیدا کند.

عالمی افزود: عده ای تلاش می کنند بین عکاسان فاصله ایجاد کنند اما عکاسان همه ریشه در یک هنر یعنی عکاسی دارند و امیدواریم چنانکه عکاسی دیوارها را برداشت و قاره ها و انسان ها را به هم نزدیک کرد، فاصله بین عکاسان هم برداشته شود.

او در ادامه گفت: عکاسی قرن بیستم را زیر و رو کرد و در قرن بیست و یکم دوباره متولد شد. با دیجیتالی شدن عکاسی این دوربین است که همه محاسبات را انجام می دهد و در این شرایط که دوربین محاسبه می کند نگاه و خرد در عکاسی، جهان بینی عکاس، شناخت زاویه و نور و زیاد عکس دیدن کمک می کند تا فردی عکاس و هنرمند باشد.

در این مراسم عکاسانی از جمله اکبر عالمی، فرهود حقی، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، سیف الله صمدیان، محمد فرنود، سعید دستوری، ساعد نیک ذات، فرزاد هاشمی، محسن راستانی، سیدعباس میرهاشمی، محمد حسین حیدری، عباس کوثری، علی نیک رفتار، باباک برزویه، حسن غفاری، مجید ناگهی، حسن قائدی، ابراهیم حسینی، مهدی پاسگر حضور داشتند و نظرات خود را درباره پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان و انجمن عکاسان ایران بیان کردند.

پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ۱۹ آذرماه جاری در خانه هنرمندان ایران آغاز می شود.