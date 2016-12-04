به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاد مک‌لی وزیر تجارت نیوزلند، دیدار کرد در این دیدار زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و فناوری بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر فرهادی با اشاره به ارتقای کیفیت آموزش عالی و وجود دانشگاه‌های متعدد طراز اول، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در کشورمان اظهار داشت: در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری مجوز فعالیت گرفتند تا محصولات تولیدی خود را عرضه کنند.

وی ضمن ابراز علاقه‌مندی همکاری دانشگاهی در زمینه‌های کشاورزی، IT، محیط زیست، تغییرات آب و هوایی با کشور نیوزلند، بر برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو و انجام تحقیقات مشترک بین دو کشور تأکید کرد.

وزیر علوم با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ دانشجوی ایرانی در کشور نیوزلند مشغول تحصیل هستند افزود: ۴۰ درصد این دانشجویان در مقطع PHD تحصیل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور ایران و نیوزلند در زمینه‌های مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، خلع سلاح هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همچنین مباحث شورای امنیت، دیدگاه‌ها و همکاری‌های مشترک مفیدی داشته‌اند.

وی همچنین به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دانشگاه آکلند با دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های متعددی از کشور نیوزلند از جمله دانشگاه آکلند، اوتاگو، ویکتوریا مسی، وایکاتو و تکنولوژی آکلند مورد تأیید و ارزیابی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.