افتتاح جشنواره «سینماحقیقت»/ کیک ۱۰ سالگی بریده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» با حضور سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر این جشنواره، فرید فرخنده‌کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، منوچهر طیاب از جمله مستندسازان سینمای ایران و شهنام صفاجو مدیر اجرایی و روابط عمومی این جشنواره صبح امروز یکشنبه ۱۴ آذرماه در محل پردیس سینمایی چارسو افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم طباطبایی‌نژاد دبیر جشنواره بیان کرد: مراسم افتتاحیه این جشنواره به شکل مرسوم جشنواره‌های دیگر برگزار نشده است و ما امسال در جمعی خودمانی مراسم افتتاحیه جشنواره را برگزار می‌کنیم.

منوچهر طیاب مستندساز پیشکسوت سینمای ایران نیز گفت: وقتی در این جشنواره و در این مکان حضور دارم باید ۵۰ سال به عقب بروم. من و چند نفر دیگر در آن سال‌ها با سختی‌ها و گرفتاری‌های بسیار به خارج از ایران سفر کردیم و سینما را یاد گرفتیم. برخی‌ها معتقد بودند که باید حرفه دیگری را یاد بگیریم چرا که آن زمان سینمای مستند معنایی نداشت اما مرکزی که امروز باعث ایجاد چنین فضایی شده است برای من مثل رؤیا می‌ماند. درواقع می‌توان گفت سینمای مستند راهی باز کرد تا ما بتوانیم فرهنگ خود را به دنیا نشان دهیم. در واقع این سینما با زبان بین‌المللی توانست تصویر درستی از ما به جهان نشان دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جشنواره‌های خارجی از آثار مستند ایرانی استقبال زیادی می‌شود و بسیاری دوست دارند که بدانند سینمای مستند ایران چه چیز دارد. در واقع مخاطبان بین‌المللی سینما دو نگاه به ایران دارند؛ اول اینکه ایران را کشوری با فرهنگ چند هزار ساله می‌دانند و می‌خواهند بدانند که در ایران چه اتفاق‌هایی می‌افتد و دوم اینکه می‌خواهند بدانند ما در این کشور چه می‌کنیم. سینمای مستند ایران شرایطی را فراهم می‌کند که مردم خارج از مرزهای ایران با زندگی ما روبرو شوند و بدانند که نقاط منفی و مثبت ما چه چیز است.

این مستندساز توضیح داد: سینمای مستند ما را به واقعیت نزدیک می‌کند و امیدوارم جشنواره «سینما حقیقت» نیز تلاش خود را در این راه بیشتر کند و برنامه‌ریزان این حوزه نیز توجه ویژه‌ای به سینمای مستند داشته باشند. ما در ایران نیروهای جوان و علاقه‌مند بسیاری داریم که می‌خواهند در حوزه سینمای مستند ورود پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه طباطبایی‌نژاد فرزند خلف سینمای مستند ایران است، تأکید کرد: این فرزند خلف فارغ از ادبیات سینمای مستند فعالیت می‌کند و این مسأله بسیار مهم و قابل ستایش است؛ به همین دلیل یک هدیه به طباطبایی‌نژاد اهدا می‌کنم. این هدیه، کتابی است درباره مجموعه آثارم که تا به امروز ساخته شده است و امیدوارم مورد استفاده مردم قرار گیرد.

در پایان این مراسم منوچهر طیاب، کیک ۱۰ سالگی دهمین جشنواره «سینما حقیقت» را بُرش زد.