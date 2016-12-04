به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در روزهای ۲۸ آذر تا ۳ دی ماه در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد ۲۸ تا ۳۰ آذرماه

سرپرست فنی: محمد مصلایی پور (یزد)

ژوری: مزدک گیتی (همدان) نیما صادقی (مازندران)

داوران درجه یک بین المللی

سعید عباسی (قم) بابک امجدی (تهران) محمد رحیم پور (کردستان) مهدی آقاولی (تهران) مسعود رستمی پور (تهران) بهنام شیرمحمدی (تهران)

داوران درجه دو بین المللی

محمدرضا رحیمی (کهگیلویه و بویراحمد) کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) محمودرضا ستوده (لرستان) ابراهیم رادمرد (گیلان) محمدعلی احمدی (مازندران) سعید نصرت پناه (تهران)

داوران درجه سه بین المللی

هومن طهماسبی (خراسان رضوی) محمدباقر طباطبایی (خراسان رضوی) سیامک گودرزی (فارس) عمران جباری (مرکزی) محسن جلیلیان (خوزستان) محمدحسین یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری)

کشتی فرنگی ۱ تا ۳ دی ماه

سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی (تهران)

ژوری: اردوان صاحب (خوزستان) عزیزالله اطاعتی (تهران)

داوران درجه یک بین المللی

بهروز رضاپور (گیلان) کامران سلطانی زاده (تهران) موسی بابایی (مازندران) سید عابد هاشمی نسب (تهران) سید محمد افتخاریان (البرز) ناصر فروتن (تهران)

داوران درجه دو بین المللی

عبدالرضا نباتچیان (تهران) وحید خوش طینت (تهران) احمد تاجیک (تهران) قادر باقری (البرز) مسعود امجدی (تهران) جلال طوقی (اردبیل)

داوران درجه سه بین المللی

علی لاریجانی (مازندران) علی علیزاده (آذربایجان شرقی) حسین گلدشتی (مازندران) غلامرضا امیرنژاد (فارس) محمد صدوقی (اصفهان) محمد فرومدی (البرز)