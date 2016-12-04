نحوه استرداد وثیقه مشمولان زائر اربعین حسینی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ ابراهیم آژدن پیش از ظهر یکشنبه در این خصوص گفت: گذرنامه مشمولانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را در اربعین حسینی داشته اند، می بایست در زمان خروج از کشور و همچنین ورود به داخل، ممهور به مهر کنترل مرزی شده و اطلاعات ورود و خروج آنان نیز در سامانه گذرنامه درج شود.

وی در خصوص استرداد وثیقه ۳۰ میلیون ریالی به حساب زائران مشمول نیز گفت: وثیقه مشمولان زائر عتبات عالیات که اطلاعات آنان در سامانه گذرنامه ثبت و پیامکی مبنی بر ثبت ورود زائر به کشور را دریافت نموده اند، ظرف مدت دو هفته به حساب آنان واریز خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری مشمول به وظیفه عمومی نیست.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: آن دسته از عزیزانی که در بازه زمانی تعیین شده مبالغ وثیقه به حساب آنان عودت نشده است، می بایست با در دست داشتن اصل گذرنامه و شماره حساب بانک قوامین به معاونت های وظیفه عمومی مرکز استان مراجعه کنند.