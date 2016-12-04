آتش سوزی یک واحد اقامتی در مشهد

حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح یکشنبه طی تماس مردمی با سامانه تلفنی ۱۲۵ آتش نشانی، گزارش وقوع آتش سوزی یک مجموعه اقامتی واقع در محدوده خیابان مخابرات مشهد به این سازمان اعلام شد.

وی افزود: پس از اطلاع از آتش‌سوزی، گروه عملیاتی اطفاء حریق از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی به همراه ۱۷ دستگاه خودروی اطفای حریق و تجهیزات به محل حادثه اعزام شدند و شعله های آتش که یک واحد ۸۰ متری در طبقه چهارم این مجموعه اقامتی ۱۶ واحدی را فرا گرفته بود را در کمترین زمان ممکن مهار و از گسترش و سرایت آتش به واحد های مجاور آن جلوگیری کردند.

سرپرست دو ایستگاه سازمان آتش نشانی مشهد، علت آتش سوزی را در دست بررسی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در اثر بروز این آتش سوزی به کسی آسیبی نرسید و تنها دود ناشی از آتش‌سوزی از طریق سرویس پله‌ها، داکت های برق و کانال کولر، بخشی از طبقه سوم و چهارم را فرا گرفته بود که به دلیل خالی بودن مجموعه از سکنه و مسافر محبوسی افراد منتفی بود .

وی با اشاره به خطرات ناشی از استشمام دود و روند اطفای آتش سوزی اضافه کرد: دود ناشی از آتش سوزی، تهدیدی برای سلامت کارکنان محسوب می‌شد که توسط آتش نشانان و مسئولین مجموعه اقامتی تعداد ۵ نفر از پرسنل به بیرون منتقل شدند و در عملیاتی ضربتی و به موقع دودها تهویه شد .