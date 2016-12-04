  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

استفاده از پهپاد برای ارتقای کیفیت خدمات نقشه خوانی

استفاده از پهپاد برای ارتقای کیفیت خدمات نقشه خوانی

اگر چه امروزه خدمات نقشه گوگل به طور گسترده تر مورد استفاده کاربران قرار گرفته، اما اپل در رقابت با گوگل و برای ارتقای خدمات مشابه خود پهپادها را به خدمت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوتوورلدنیوز، این شرکت با بهره گیری از تصاویر تهیه شده با استفاده از پهپادها قصد دارد دقت و جزییات موجود در نقشه های دیجیتال خود را ارتقا بخشد تا کاربران بیشتری را به استفاده از خدمات مذکور ترغیب کند.

پهپادهای یاد شده بعد از به پرواز درآمدن اطلاعات خیابان ها و بزرگراه های مهم را جمع آوری و به نقشه های اپل اضافه می کنند. البته برای این کار کسب مجوز از اداره هوانوردی فدرال آمریکا ضروری است.

پهپادهای اپل علاوه بر عکاسی به تهیه ویدئو و جمع آوری اطلاعات ترافیکی نیز می پردازند تا امکانات نقشه های اپل غنای بیشتری پیدا کند. اطلاعات مذکور هم بر روی رایانه های مک و هم برای کاربران iOS قابل استفاده خواهد بود.

اپل برای افزایش جذابیت خدمات نقشه خود در مقایسه با گوگل، قابلیت هایی مانند مشاهده نمای داخلی برخی ساختمان ها و سازگاری با سیستم ناوبری و هدایت خودرو را به آن خواهد افزود. هنوز مشخص نیست این خدمات چه زمانی در دسترس عموم قرار می گیرد.

اپل اولین بار در سال ۲۰۱۲ خدمات نقشه خود را راه اندازی کرد که به علت دقت پایین و هدایت غلط کاربران تا مدتی دستمایه شوخی و تمسخر کاربران قرار گرفت.

کد مطلب 3840077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها