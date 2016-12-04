استفاده از پهپاد برای ارتقای کیفیت خدمات نقشه خوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوتوورلدنیوز، این شرکت با بهره گیری از تصاویر تهیه شده با استفاده از پهپادها قصد دارد دقت و جزییات موجود در نقشه های دیجیتال خود را ارتقا بخشد تا کاربران بیشتری را به استفاده از خدمات مذکور ترغیب کند.

پهپادهای یاد شده بعد از به پرواز درآمدن اطلاعات خیابان ها و بزرگراه های مهم را جمع آوری و به نقشه های اپل اضافه می کنند. البته برای این کار کسب مجوز از اداره هوانوردی فدرال آمریکا ضروری است.

پهپادهای اپل علاوه بر عکاسی به تهیه ویدئو و جمع آوری اطلاعات ترافیکی نیز می پردازند تا امکانات نقشه های اپل غنای بیشتری پیدا کند. اطلاعات مذکور هم بر روی رایانه های مک و هم برای کاربران iOS قابل استفاده خواهد بود.

اپل برای افزایش جذابیت خدمات نقشه خود در مقایسه با گوگل، قابلیت هایی مانند مشاهده نمای داخلی برخی ساختمان ها و سازگاری با سیستم ناوبری و هدایت خودرو را به آن خواهد افزود. هنوز مشخص نیست این خدمات چه زمانی در دسترس عموم قرار می گیرد.

اپل اولین بار در سال ۲۰۱۲ خدمات نقشه خود را راه اندازی کرد که به علت دقت پایین و هدایت غلط کاربران تا مدتی دستمایه شوخی و تمسخر کاربران قرار گرفت.