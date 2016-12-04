تبلتی که جای کاغذ را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، استفاده از کاغذ برای ذخیره سازی اطلاعات دارای مشکلاتی هم هست، از جمله اینکه کاغذ ابزاری آسیب پذیر برای ذخیره اطلاعات است و استفاده از آن برای ذخیره سازی اطلاعات فضای زیادی اشغال می کند.

یک شرکت تجاری به نام remarkable تبلتی به نام E Ink تولید کرده و مدعی است می توان از آن برای خواندن، نوشتن و یادداشت برداری راحت استفاده کرد و بنابراین با گسترش استفاده از تبلت یاد شده دیگر نیازی به استفاده از کاغذ نیست.

ضخامت اندک و عملکردی مشابه با نگارش بر روی کاغذ از جمله مزایای این تبلت است. کاربران با استفاده از قلم نوری این تبلت می توانند مطالب را به همان سبک نگارش بر روی کاغذ یادداشت و ذخیره سازی کنند.

در نمایشگر این تبلت برای جلوگیری از خسته شدن چشم کاربران از فناوری تازه ای استفاده شده و refresh rate یا نرخ تازه سازی آن تسریع شده است. نرخ تازه سازی به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که تصویر بر روی صفحه نمایش در هر ثانیه به روز رسانی یا تازه می‌گردد.

این تبلت تنها قادر به نمایش کتب الکترونیک، فایل های پی دی اف و اسناد است و الصاق ضمیمه به این فایل ها را ممکن می کند. نمایشگر تبلت یادشده ۱۰.۳ اینچی بوده و قیمت پیش خرید آن با ۴۷ درصد تخفیف ۳۷۹ دلار است، اما عرضه عمومی آن از آگوست سال ۲۰۱۷ با قیمت ۷۱۶ دلار انجام می شود که شامل تبلت ۵۲۹ دلاری، قلم ۷۹ دلاری و قاب ۷۹ دلاری است.