کشف ۴۰۷ کیلو مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرگرد مراد امیری گفت: در راستای مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ماموران یگان تکاوری ۱۱۱ با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین گشت زنی های هدفمند در محور قدیم سراوان به خاش به دو دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی و اجرای طرح مهار، مأموران به این خودروها دستور ایست دادند ولی قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران و بدون توجه به سمت مسیر های فرعی و خاکی متواری شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، خودروهای قاچاقچیان به دلیل صعب العبور بودن منطقه متوقف و اقدام به تیر اندازی به سمت ماموران کردند که با توجه به آتش پر حجم ماموران و تنگ شدن عرصه با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سراوان ضمن تلاش پلیس برای دستگیری این قاچاقچیان خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی دقیق از این دو خودرو ۴۰۷ کیلو گرم تریاک که در زیر گالن های سوخت جاساز شده بود کشف کردند.