به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در حالی فعلا روی خرید شهباززاده مطالعه می کند که خط حمله این تیم اصلا بد عمل نکرده و با پانزده گل زده در دوازده بازی شرایط بدی ندارد.

مقایسه خط حمله استقلال با خط حمله پرسپولیس که در دوازده بازی سیزده گل زده، نشان می دهد که استقلال شاید در این بخش بهترین نباشد اما در آمار های خودش این بخش کمترین عیب را دارد.

استقلال البته باید در نیم فصل و پس از عبور از بازی های سخت و آسانش در این رابطه نظر نهایی را بدهد اما به نظر می‌رسد سجاد شهباززاده اگرچه مهاجم بسیار خوبی است و می تواند قدرت خط حمله استقلال را بیشتر کند اما این انتخاب قدرتمندتر کردن بخش نسبتا خوب استقلال است و نه برطرف کننده ضعف این تیم.

استقلال در دوازده بازی یازده گل خورده دارد که در این بخش آمار بدی را از خود به جا گذاشته و به نظر می رسد مسئولان این باشگاه باید به جای شهباززاده در بخش هافبک دفاعی به دنبال حل مسئله باشند و نه در بخش تهاجمی.