برزخ اخلاق ورزی در ایران معاصر

حجتالاسلام محمدصادق روحانی، دبیر علمی این کارگاه ها در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این نشست ها اظهار داشت: کارگاههای فلسفه اخلاق حرکتی نوظهور است که با تلاش تعدادی از طلاب جوان حوزه علمیه قم در این شهر برگزار می شود.
دبیر این برنامه ها با اشاره به اهداف برگزاری کارگاههای فلسفه اخلاق افزود: یکی از اهداف ما برای برگزاری این کارگاهها ترویج مباحث اخلاقپژوهی و همچنین معرفی زمینه های علمی کار در اخلاق است تا بدین وسیله، طلاب و دانشجویان بیش از پیش به پژوهش های اخلاقی علاقمند شوند.
روحانی بیان کرد: تاکنون ۲۶ جلسه از کارگاههای فلسفه اخلاق برگزار شده که با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش داریم بیش از ۴۰ جلسه از این کارگاهها را برای مخاطبین علاقهمند برگزار کنیم.
ایشان تصریح کرد: شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقهمند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و نیازی به ثبت نام برای شرکت در این نشست ها نمی باشد.
ایشان از همه علاقمندان و پژوهشگران دعوت کرد تا در این برنامه که روز سه شنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۱۸ برگزار میشود شرکت فرمایند.
کارگاه فلسفه اخلاق هر دو هفته یک بار در ساختمان خانه اخلاق پژوهان جوان به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار میشود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه زمان برگزاری کارگاه فلسفه اخلاق متغیر است طلاب و دانشجویان علاقهمند برای اطلاع رسانی از زمان برگزاری این کلاسها میتوانند از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۵۳۲۹۴۲۷۷۰ ازجزئیات دقیقتر برگزاری برنامه های ما مطلع شوند.
نظر شما