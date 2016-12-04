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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

با حضور رسول خادم و استاندار خراسان؛

نشست هماهنگی میزبانی کشتی جام تختی در مشهد برگزار شد

نشست هماهنگی میزبانی کشتی جام تختی در مشهد برگزار شد

نشست هماهنگی برگزاری جام تختی در شهر مشهد صبح امروز با حضور رئیس فدراسیون کشتی و استاندار خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی برگزار شد، طرفین در خصوص برگزاری مسابقات جام جهان پهلوان تختی در مشهد به بحث و بررسی پرداختند.

رسول خادم در این خصوص گفت: این جام یکی از سنگین‌ترین مسابقاتی است که تاکنون میزبانی آنرا مشهد قبول کرده و قرار است اواخر دی ماه امسال در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: مشهد بیش از پیش به بستر مناسبی برای اجرای چنین مسابقات بین المللی تبدیل شده و استانداری خراسان نیز با تمام قدرت این مسابقات را پشتیبانی و حمایت می‌کند. در نهایت امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، میزبان خوبی برای این جام بین المللی باشیم.

کد مطلب 3840089

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