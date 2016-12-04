نشست هماهنگی میزبانی کشتی جام تختی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی برگزار شد، طرفین در خصوص برگزاری مسابقات جام جهان پهلوان تختی در مشهد به بحث و بررسی پرداختند.

رسول خادم در این خصوص گفت: این جام یکی از سنگین‌ترین مسابقاتی است که تاکنون میزبانی آنرا مشهد قبول کرده و قرار است اواخر دی ماه امسال در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: مشهد بیش از پیش به بستر مناسبی برای اجرای چنین مسابقات بین المللی تبدیل شده و استانداری خراسان نیز با تمام قدرت این مسابقات را پشتیبانی و حمایت می‌کند. در نهایت امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، میزبان خوبی برای این جام بین المللی باشیم.