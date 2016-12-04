پیست اسکی کاکان یکی از مهمترین ظرفیت های گردشگری استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: با توجه به فصل زمستان و ترویج ورزش های زمستانی نیاز است از پتانسیل های گردشگری این بخش با هدف اشتغال، درآمدزایی و جذب گردشگر به نحو مطلوب استفاده شود.

باقری گفت: همکاری اداره کل ورزش و جوانان برای آماده سازی پیست کاکان در راستای استفاده گردشگران نیاز است.

وی افزود: سال گذشته امکان استفاده گردشگران از پیست کاکان فراهم نبود، این در حالیست که این گردشگران استان مارا به عنوان هدف و اقامت انتخاب کرده بودند.

باقری گفت: جشنواره برفی یکی از جشنواره های ثبت شده ملی است، و باید شرایطی فراهم شود که به بهترین شکل در پیست کاکان برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به نزدیکی به ماه های آخر سال و تعطیلات، این نیاز دیده می شود که تمام دستگاه ها به وظایف خود در ستاد سفر به نحو مطلوبی عمل کرده تا استان به بهترین شکل به گردشگران ارائه خدمات کند.

باقری با اشاره به برگزاری جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در استان فارس عنوان داشت: غذاهای سنتی یکی از جاذبه های گردشگری محسوب می شود و باید شرایط لازم برای معرفی غذاهای سنتی استان در این جشنواره با همکاری دستگاه ها فراهم شود.