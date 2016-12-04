جزئیات طرح «لشگر فرشتگان» تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی امروز در نشست خبری با تشریح طرح لشگر فرشتگان گفت: لشگر فرشتگان دوره های سرگذشت پژوهی و پاسداشت زنان مجاهد مسلمان است که از سال ۹۲ در امتداد طرح همکلاسی آسمانی به صورت تخصصی در حوزه دختران مطرح شد و توسط اتحادیه انجمن های دانش آموزی سراسر کشور همه ساله عملیاتی می شود.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی بیان کرد: در لشگر فرشتگان تمرکز بر روی دو اولویت اصلی است که می توان به جاری سازی موضوع شهید و شهادت به عنوان یک ظرفیت تربیتی در مدارس دخترانه و بررسی و واکاوی ابعاد مجاهدت های یک قانون در عرصه های مختلف جهاد اشاره کرد.

وی تصریح کرد: لشگر فرشتگان توسط گروه های سرگذشت پژوهشی در مدارس و گروه های برگزارکننده یادواره های شهری در قرارگاه های عملیات شهری اجرا می شود.

علامتی تاکید کرد: این طرح در حال حاضر ویژه دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم است که در آینده ای نه چندان دور توسط دختران مقطع متوسط اول نیز اجرا می شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی با اشاره به اهداف طرح لشگر فرشتگان گفت: تقویت هویت انقلابی، پیوند قلبی و احساس مسئولیت نسبت به ارزش های اسلامی و انقلاب در پرتو زنان انقلاب اسلامی، شناخت استعدادها و توانمندی ها، شناخت دانش آموزان دختر از توانمندی زنان در عرصه مجاهدت و پایداری و کشف و سهم زنان در تحقق جهاد کبیر از برخی اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح مدرسه ای و شهری و ملی برگزار می شود، گفت: در سطح مدرسه ای دانش آموزان با تشکیل گروه های سرگذشت پژوهی و شناسایی زن مجاهد مسلمان به مصاحبه و گفتگو با او می پردازند. همچنین در سطح شهری نیز اعضای قرارگاه شهری بر اساس سرگذشت پژوهش های انجام شده در سطح مدرسه ای، یادواره های شهری برگزار می شود که اجرای این مرحله منوط به اجرای سرگذشت پژوهی در سطح منطقه است.

علامتی بیان کرد: افتتاحیه طرح لشگر فرشتگان اواخر آذرماه یا اوایل دی ماه برگزار می شود و در آبان ماه سال تحصیلی آینده یادواره ملی جشنواره لشگر فرشتگان را خواهیم داشت.