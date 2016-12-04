توقیف ۱۲۷وسیله نقلیه بابیش از ۳۸میلیون ریال تخلف درآذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل وسایل نقلیه، ۱۲۷ وسیله نقلیه خودوریی و موتوری را با مجموع بیش از ۳۸ میلیون ریال در شهرستان های تبریز، سراب و عجب شیر توقیف کردند.

توقیف ۱۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در تبریز

فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز پیش از ظهر یکشنبه از توقیف ۱۲۵ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد و به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح ویژه نظارت و کنترل بر گاراژها، خیابان‌ها و محله‌ها در تبریز صورت گرفته است.

سرهنگ فرهنگ نوروزی افزود: در اجرای این طرح طی سه مرحله، تعداد ۷۵ دستگاه خودرو و ۵۰ دستگاه موتورسیکلت به دلایلی مانند نداشتن مدارک یا کلاه ایمنی، ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی و هنجارشکن بودن توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز در پایان ضمن قدردانی ازهمکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد مشکوک مراتب را در سریعترین زمان به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

توقیف خودروی پژو ۴۰۵ با بیش از ۲۵ میلیون ریال خلافی در سراب

فرمانده انتظامی شهرستان سراب نیز در این خصوص از توقیف سواری پژو با ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده خبر داد و گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان سراب هنگام گشت زنی و کنترل وضعیت ترافیک شهر یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را به علت تخلف هنگام رانندگی متوقف کردند.

سرهنگ توحید فارسی در ادامه افزود: طی استعلام صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی پرداخت نشده بوده و در اجرای تبصره ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودرو به منظور پرداخت جرایم و سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب در پایان ضمن تقدیر از رانندگان قانونمند و همکاری آنان با پلیس خاطر نشان کرد: برخورد پلیس با رانندگان قانون گریز و حادثه آفرین قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.

توقیف خودروی پژو ۲۰۶ با بیش از ۱۳ میلیون ریال خلافی در عجب شیر

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر نیز با اشاره به توقیف خودرو سواری پژو ۲۰۶ با ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خلافی در این شهرستان اظهار داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان عجب شیر در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی متوقف کردند.

سرهنگ رحمان عبدی در ادامه خاطر نشان کرد: در استعلام انجام گرفته از سوابق خودروی توقیفی، مشخص شد این خودرو دارای ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزارریال خلافی و جریمه پرداخت نشده است که جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر با بیان اینکه برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات در صورت ارتکاب تخلفات خطرآفرین علاوه بر اعمال قانون، نمره منفی هم در کارنامه رانندگی فرد متخلف ثبت می‌شود، از رانندگان خواست جهت تامین نظم و امنیت ترافیکی به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.