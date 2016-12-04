دومین جشنواره هفته پژوهش استان سمنان در شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان پیش از ظهر یکشنبه در حالی به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود کار خود را آغاز کرد که افتتاح نمایشگاه با ۶۰غرفه از دستاوردهای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی، بررسی ۱۶۰طرح و پروپوزال علمی و پژوهشی، حضور ۳۰۰شرکت دانش بنیان، محقق، فناور و پژوهشگر و همچنین بخش های ویژه سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی در زمره محورهای این همایش هستند.

دومین همایش بزرگ هفته پژوهش استان سمنان، با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور، پژوهشگران و علاقمندان به حوزه پژوهش از امروز به مدت سه روز تا هفدهم آذرماه ۹۵ در مکان پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود دایر است.

مباحث پژوهشی در جامعه به فرهنگ تبدیل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان در خلال افتتاحیه این همایش ضمن بیان اینکه پژوهش نباید به قشر خاصی از جامعه محدود شود، گفت: مباحث پژوهشی باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.

محمد همتیان با بیان اینکه پژوهش محور توسعه شناخته می شود و محور توسعه در امر پژوهش را باید جدی گرفت، ابراز داشت: پژوهش ضامن پیشرفت جامعه محسوب می شود و اگر وجود نداشته باشد دچار رکود و سکون خواهیم شد و باید توجه داشت جامعه ای که پژوهش داشته باشد از پویایی و نشاط برخوردار است.

وی با بیان اینکه در مقطع زمانی که به سر می بریم ضرورت پرداختن به مسائل پژوهشی را بیش از پیش احساس می کنیم چراکه خود اتکایی یکی از مسائل مهمی است که می تواند ما را به سربلندی و استقلال برساند، افزود: ورود جدی وزارت کشور و وزارت علوم و تحقیقات در امر پژوهش موضوعی است که نشان می دهد مسئولان کشوری به تحقیقات نگاه جدی تری رادارند وهدف عمده این دو وزارت خانه بر دو محور اقتصاد مقاومتی و توسعه شرکت های دانش بنیان پایه ریزی شده است و این امر نقطه عطفی در حمایت از واحدهای تولیدی کوچک به شمار می رود.

محققان نباید دغدغه اشتغال داشته باشند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با بیان اینکه باید شرایطی را فراهم کرد تا فارغ التحصیلان دانشگاه ها دغدغده اشتغال نداشته باشند، ابراز داشت: دانشجویانی که سال های پایانی تحصیل خود را می گذرانند با پیروی از شرکت های دانش بنیان موفق خودشان می توانند محیط کاری را شناسایی و آن را در دست گیرند و تحقق این امر نیاز به حمایت مسئولان از شرکت های دانش بنیان دارد.

همتیان در ادامه با یادآوری اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات بسیار خوبی با تشکیل ستادی ویژه برای رسیدگی به این امر در استانداری سمنان تشکیل شد، تصریح کرد: با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها در این ستاد تلاش بر این شد تا واحدهای کوچک و متوسط که نیاز به حمایت دارند به این عرصه ورود پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به اندیشه و فکر پژوهشگران نیاز داریم، افزود: چراکه مشارکت بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال می تواند در پیشرفت به این عرصه کمک شایانی کند.

اختصاص تسهیلات ۴۳۰میلیارد تومانی برای واحد های فناور

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان همچنین گفت: در راستای تحقق شعار سال توانستیم عملکرد استان را در کشور را ارتقا دهیم و تلاش شد تا از ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که پیش بینی شده بود به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کنیم تا به امروز ۲۸۶ میلیارد تومان به ۵۲۸ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است و مابقی واحدها نیز رصد می شود تا بتوانیم تسهیلاتی که پیش بینی شده به واحدهای کوچک و متوسط برای توسعه و رونق اشتغال پرداخت کنیم.

همتیان در ادامه تصریح کرد: پژوهش را باید به اقشار مختلف جامعه تعمیم داد و نباید متعلق به بخش خاصی باشد و معتقدیم برای تحقق پژوهش باید از سطوح ابتدایی آن را در کودکان نهادینه کرد و آشنایی و ترغیب این قشر می تواند آنها را در سطوح بالاتر به فعالیت های بالاتر تشویق کند.

وی ضمن بیان اینکه با ورود به مباحث پژوهشی می توان آینده خوبی را برای استان رقم زد، افزود: مباحث پژوهشی را باید تبدیل به یک فرهنگ فراگیر کرد و اگر صرفا به بخش دانشگاه اختصاص پیدا کند قطعا نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت و مباحث پژوهشی با محوریت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و مدیریت استانی می تواند اقشار مختلف را درگیر و آن را فراگیر کرد.

استان سمنان توانمندی بالایی در حوزه علم و دانش دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با بیان اینکه همانگونه که توانمندی علمی در استان بسیار قوی است باید به همان نسبت الگویی برای سایر استان ها باشد، ابراز داشت: در ستاد اقتصاد مقاومتی به امور زیربنایی صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی پرداخته شده و تمامی این عرصه ها نیازمند پژوهش است و اگر پژوهش داشته باشیم یقینا خروجی خوبی را برای استان خواهیم داشت.

همتیان همچنین تصریح کرد: موضوعاتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح می شود باید توسط مدیران دانشگاه ها به بحث و پژوهش گذاشته شود تا بتوانیم به صورت عملیاتی در استان پایه ریزی کنیم.

وی از تشکیل اتاق فکر با محوریت دفتر مرکز برنامه ریزی و فناوری استانداری استان سمنان خبر داد و افزود: این اتاق به مباحثی مانند آب، رونق گردشگری و اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال می پردازد.

نمایشگاه جانبی این همایش تا هفدهم آذرماه به روی علاقمندان به حوزه فناوری گشوده خواهد بود.