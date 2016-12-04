اعزام ۹۰ مبلّغ و مبلغه درماههای محرم و صفر به مساجد و تکایای بناب

حجت‌الاسلام رسول یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:بیش از ۹۰ مبلّغ در ماههای محرم و صفر به مساجد و تکایای شهرستان بناب به منظور ترویج فرهنگ حسینی اعزاک شدند.

یگانه افزود:اداره تبلیغات اسلامی بناب در حال حاضر ما در حال بررسی وضعیت دو نفر هستیم که از سادگی مردم استفاده کرده و اقدام به رمالی و دعانویسی می‌کنند که با آنها به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب با اشاره به فعالیتهای قرآنی این اداره نیز گفت:ما فعالیت های گسترده ای را در زمینه ای قرآنی شروع کرده ایم چن معتقد هستیم که قرآن روش درست زیستن را به انسان می آموزد و برنامه ای را که دربرگیرنده تمام ابعاد زندگی انسان و تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی اوست، ارائه می دهد.