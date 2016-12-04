اولین شعبه صندوق تعاون روستایی ایرانیان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان زارع‌شهرکی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح اولین شعبه صندوق تعاون روستایی ایرانیان در استان اظهار کرد: این صندوق در کشور قدمتی ۷۰ ساله دارد که از ابتدای تاسیس تاکنون با عناوین مختلف فعالیت داشته که امروز با نام صندوق تعاون روستایی ایرانیان است.

رئیس شعبه صندوق تعاون روستایی ایرانیان قزوین با تاکید بر اینکه مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری قانونی بودن فعالیت های صندوق را تائید کرده اند، گفت: ۳ میلیون تن محصولات تولیدی در اقصی نقاط کشور به صورت توافقی توسط صندوق خریداری شده است.

وی با اشاره به دوری روستاها و ناتوانی کشاورزان در ارائه وثیقه، تصریح کرد: صندوق تعاون روستایی ایرانیان بسیاری از مشکلات کشاورزان را برای تسهیلات حل و مسیر را مرتفع می کند.

زارع با بیان اینکه این صندوق توانسته برای ۶۰۰ هزار نفر در روستاهای کشور اشتغال زایی کند، افزود: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض با تصویب شورای اسلامی در اختیار صندوق قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: کل سرمایه صندوق در کشور ۱۲۰ میلیارد ریال است که توسط یک هزار و ۸۰۰ شرکت تعاونی سهامدار این صندوق تامین شده است.

زارع خدمات قابل عرضه در این صندوق را؛ افتتاح حساب پس انداز قزض الحسنه، افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، افتتاح حساب روز شمار امید تعاون با نرخ سوددهی ویژه، افتتاح سپرده برای دریافت تسهیلات عنوان کرد.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات مهم صندوق تعاون روستایی ایرانیان با عضویت ۴.۵ میلیون خانواده بهره بردار، تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی است.