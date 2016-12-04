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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

معاون استاندار کرمان:

عقب ماندگی کرمان در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی

عقب ماندگی کرمان در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی

کرمان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان از عقب ماندگی کرمان در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتوت صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به ابلاغ اعتبارات جدید به استان کرمان اظهار کرد: این اعتبارات مربوط به پروژه های نیمه تمام و مهم است.

وی خواستار پی گیری دستگاه ها برای ابلاغ تخصیصات از طریق وزارتخانه ها در سطح ملی شد و افزود: باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال این اقدام انجام شود.

فتوت اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان را مطلوب دانست و افزود: این آفت چندین سال باعث خسارات مالی کشاورزان میشد که سال گذشته با اقدامات صورت گرفته کنترل شد.

وی همچنین کاهش مصرف سموم در حوزه کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روند باید ادامه پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان گفت: متاسفانه در سال های گذشته و در نتیجه تحریم ها شاهد ورود سم های با کیفیت پایین به کشور بودیم که مصرف آنها مشکلاتی را به همراه داشت.

فتوت با اشاره به اینکه آموزش و ترویج تحقیقات کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است، عنوان کرد: متاسفانه کرمان در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی دچار عقب ماندگی است.

کد مطلب 3840116

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