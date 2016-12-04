کلاهبرداری میلیاردی یک مسئول پست بانک در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، این مسئول پست بانک با ترفندی ماهرانه و با جلب اعتماد مشتریان بانک ۱۳میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری کرد.

راز این کلاهبرداری بزرگ زمانی فاش شد که یکی از مالباختگان برای پیگیری وضعیت قبوض خود راهی پست بانک شد.

تحقیقات پلیس در این‌باره از چندی قبل با شکایت چند نفر از مسئولان پست بانک آغاز شده است.

شاکیان مدعی بودند مسئول بانک آنها را فریب داده و از آنان کلاهبرداری کرده است.

یکی از شاکیان گفته است: این فرد در پست بانک کار می‌کرد. یک روز برای پرداخت قبض آب و برق به بانک مراجعه کردم او مدعی شد که سیستم قطع است و از من خواست پول و قبض را به او بدهم تا در زمان وصل شدن سیستم قبض را پرداخت کند.

من هم به دلیل مشغله ای که داشتم این کار را کردم. در این مدت مدام قبض ها را به او می دادم تا پرداخت کند اما هر بار بدهی می آمد و وقتی موضوع را جویا می شدم مدعی می شد که حتما از طریق ادارات اشتباهی صورت گرفته است.

او ادامه داد: در این بین فهمیدم که بقیه مردم هم این کار را کرده‌اند اما آنها هم برایشان بدهی آمده است. این ماجرا چندماه طول کشید و کم کم همه فهمیدیم که خبری از پرداخت قبض نیست و سرمان کلاه رفته است.

این مرد تنها شاکی این پرونده نبود و رفته رفته تعداد شاکیان زیاد شد. آنها همگی مردم روستا بودند. در این شرایط پرونده روی میز بازپرس قرار گرفت و تحقیقات تخصصی در این‌باره آغاز شد.در جریان تجسس‌ها معلوم شد متهم اصلی پرونده مسئول پست بانک بوده که همه پول‌ها را گرفته و نسبت به پرداخت قبوض اقدام نکرده و پولها را به‌حساب شخصی‌اش واریز می ‌کرده است.

او که چندین میلیارد تومان به حسابش واریز شده بود وانمود می‌کرد فردی خیر است و با پول‌هایی که طعمه‌هایش به وی داده بودند به افراد نیازمند کمک می‌کرد و در قبال آن سود می گرفت.

در جریان بازجویی‌های مقدماتی از متهم ، او به دریافت پول از شاکیان اعتراف کرد و گفت که به آنها قول پرداخت قبض داده بود اما مدعی شد که این کار را انجام نداده و پولهایی را که از آنها گرفته به مردم نیازمند داده و در قبال آن سود گرفته است.

با توجه به اظهارات این مرد برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد.