به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شاکرمی صبح امروز در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان که با حضور استاندار لرستان و مدیران دستگاه های مرتبط برگزار شد، گفت: فناوران استان برای تولید و ورود محصولاتشان به بازار نیاز به همکاری و تسهیلات مناسب از سوی بانکها دارند.

وی افزود: مشکل اصلی فناوران استان این است که محصولات تولیدی آنها برای ورود به بازار نیازمند تجاری سازی و تولید انبوه بوده و لازم است بانکها در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان ادامه داد: از آنجا که بیشتر این محصولات جدید و نو هستند و هنوز نتوانسته اند برندی ایجاد کنند، در بازار استقبال خوبی ندارند.

شاکرمی اظهار کرد: با وجود این مشکل مشتریان اعم از پیمانکار، مردم عادی و ...کمتر می توانند به این محصولات اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان و به ویژه بانک ها باید به فناوران جوان اعتماد کنند تا بسترهای اقتصاد دانش بنیان و دانش محور در استان ایجاد شود، تصریح کرد: وجود وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات یکی از مشکلات فناوران است.

شاکرمی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه یک فن بازار ایجاد شده است و ۲۳ غرفه از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در این نمایشگاه حضور دارند، اظهار داشت: این شرکتها در حوزه های مختلف عمران، صنعت، خدمات، کشاورزی، فناوری و ... حضور دارند و پارک علم و فناوری دبیر این فن بازار است.