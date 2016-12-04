خانه میرزاده عشقی را بشناسید/ تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گذری در تهران» که هر روز مخاطبان را با گذرهای قدیمی، آثار تاریخی، موزه ها، کاخ ها، تاریخ شفاهی و مکتوب شهر تهران آشنا می کند، روز شنبه ۱۳ آذرماه خانه میرزاده عشقی را به مخاطبان معرفی می کند.

«گروه اخلاق و زندگی شهروندی» رادیو تهران متولی تهیه و تولید این برنامه است که شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت ۱۷:۴۵ تقدیم شنوندگان می‎شود.

میثم کطائیان تهیه کننده، آلبرت کچویی نویسنده و گوینده، در این برنامه مخاطبان را همراهی می کنند.

«گفتاورد» و بررسی تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده

برنامه «گفتاورد» با رویکرد فرهنگ و اندیشه و فضای مجازی که به ارائه مطالب خبری در حوزه فرهنگ و اندیشه و فضای مجازی، موسیقی، توصیه های سلامتی و ترافیک می‎پردازد، امشب یکشنبه ۱۴ آذرماه در گفت و گو با شعله کار به بحث و بررسی درباره تاثیر گرایش فرقه‎ای بر بنیان خانواده می پردازد.

تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است. مخاطبان می‎توانند روزهای یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰ شنونده این برنامه باشند.

نوشین رهگذر تهیه کننده و امیرعباس عبداللهی کارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراهند.