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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

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خانه میرزاده عشقی را بشناسید/ تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده

خانه میرزاده عشقی را بشناسید/ تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده

پخش برنامه های «گذری در تهران» با معرفی خانه میرزاده عشقی و «گفتاورد» با بررسی تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده، از جمله اخبار رادیو تهران در روز یکشنبه ۱۴ آذرماه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گذری در تهران» که هر روز مخاطبان را با گذرهای قدیمی، آثار تاریخی، موزه ها، کاخ ها، تاریخ شفاهی و مکتوب شهر تهران آشنا می کند، روز شنبه ۱۳ آذرماه خانه میرزاده عشقی را به مخاطبان معرفی می کند.

«گروه اخلاق و زندگی شهروندی» رادیو تهران متولی تهیه و تولید این برنامه است که شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت ۱۷:۴۵ تقدیم شنوندگان می‎شود.

میثم کطائیان تهیه کننده، آلبرت کچویی نویسنده و گوینده، در این برنامه مخاطبان را همراهی می کنند.

«گفتاورد» و بررسی تأثیر گرایش فرقه ای بر خانواده

برنامه «گفتاورد» با رویکرد فرهنگ و اندیشه و فضای مجازی که به ارائه مطالب خبری در حوزه فرهنگ و اندیشه و فضای مجازی، موسیقی، توصیه های سلامتی و ترافیک می‎پردازد، امشب یکشنبه ۱۴ آذرماه در گفت و گو با شعله کار به بحث و بررسی درباره تاثیر گرایش فرقه‎ای بر بنیان خانواده می پردازد.

تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است. مخاطبان می‎توانند روزهای یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰ شنونده این برنامه باشند.

نوشین رهگذر تهیه کننده و امیرعباس عبداللهی کارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراهند.

کد مطلب 3840125
فریبرز دارایی

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