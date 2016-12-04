معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب دربخش کودک و نوجوان و علوم و فنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۴۷ مقاله در بخش گروه کودک و نوجوان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و ۴ مقاله راه‌یافته به مرحله نهایی این جشنواره مشخص شده‌اند.

مقاله‌های راه یافته به مرحله نهایی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در بخش گروه کودک و نوجوان شامل «نقد و بررسی دو داستان (خاطرات یک خون آشام عاشق) و (جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد) از منظر برنامه فلسفه برای کودکان نوشته مریم عفتی کلاته»، «کتابتی تازه از روایتی کهنه: توجهی بر بچه خوانی، با تکیه بر تصحیح حکایت مرد لر نوشته مهدی شعبانی»، «نخستین گزیدۀ کودکانۀ مثنوی: نگاهی به تصحیح و بازنشری از منثوی الاطفال نوشته نرگس پدرام و سیدعلی کاشفی خوانساری» و «نگاره‌هایی بیگانه با تصویرگری، نقدی کلی بر تصویرگری مجموعه ۱۲ قصه از امام علی (ع) و یارانش نوشته شهناز آزادی» است.

همچنین، در گروه علوم و فنون از میان ۲۳ اثر ارسال شده به جشنواره، ۶ مقاله «ترجمۀ دانشنامه‌های جهانی در بنیاد دانشنامه‌نگاری ایرانی: نگاهی به دانشنامۀ پزشکی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران نوشته عزیزه بابایی»، «علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی: نقدی بر کتاب مقالاتی دربارۀ مفهوم علم در تمدن اسلامی نوشته امیر محمد گمینی»، «کتاب‌چندپاره‌سازی؛ گرایشی تخصصی در فن کتاب‌سازی: نگاهی به ترجمۀ چندپارۀ کتاب دانشنامۀ مصور کیهان در قالب ۵ کتاب انتشارات سبزان (بخش نخست) نوشته آرش ظریف»، «کنجکاوی کارآگاهانه در طبیعت ایران: نگاهی به کتاب ردپا و آثار جانوران نوشته سیّده الهه شریعتی»، «نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند!: نقدی بر کتاب نظریه‌های تأثیرگذار در علم نجوم که شما باید بدانید نوشته مصطفی یاوری» و «نگاهی گذرا به چهار کتاب در حوزۀ فناوری نانو و فناوری‌های مرتبط با آن نوشته داریوش کرامتی» به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه یافتند.

نتایج نهایی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در هفته پایانی آذرماه مشخص و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان تجلیل می‌شود.