دولت عراق ویزا را بردارد/ تقدیر از فرزند آیت الله موسوی اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح یکشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به حضور میلیونی مردم از سراسر عراق و جهان به خصوص ایران در اربعین حسینی(ع) گفت: از دولت و ملت عراق که در مسائل مربوط به اربعین حسینی زحمات بسیاری کشیده و با دل و جان از زوار حسینی پذیرایی کردند، تقدیر و تشکر داریم.
وی با اشاره به حمله تروریستی حله، ابراز داشت: کسانی که جنایت میکنند، ضربات سنگینتری بر مغزشان وارد خواهد شد؛ این افراد امروز در موصل و سوریه در حال فرار بوده؛ ولی این جنایات را انجام میدهند و واقعا آیا هیچ دیوانهای این کارها را میکند؟ انشاالله خداوند متعال شر این دیوانهها را از دنیا قطع بفرماید.
این مرجع تقلید یادآور شد: مناسب است دولت عراق در ویزاها مراعات نموده و برای زوار اربعین تسهیلاتی داشته باشد تا این عزیزان با شرایط سهلتری به زیارت آمده و مسلما برداشتن ویزا، سال به سال بر شکوه مراسم اربعین افزوده و خواری بر چشم وهابیهای تکفیری خواهد بود.
وی ضمن تقدیر از حرکت فرزند مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گفت: شکستن مهر این مرجع تقلید و تعطیلی دفتر ایشان، از برنامههای مناسبی بود که فرزند آن مرحوم انجام داد و این حرکت، از سنتهای سلف صالح میباشد.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: در زمان گذشته نیز پس از فوت آیت الله بروجردی، امام راحل(ره) و یا صاحب جواهر، شیخ انصاری و ... دفاتر این بزرگان با آن عظمتی که داشتند، تعطیل شد و این حرکت، از سنتهای مناسب پیشینیان ماست.
این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: امیدواریم سایر عزیزان نیز این سنت حسنه که سبب عظمت مرجعیت میشود را رعایت کنند که خیر دنیا و آخرت در این خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان با گرامیداشت شهدای حله و جانباختگان حادثه قطار مشهد و همچنین مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، فاتحهای را قرائت کرد.
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