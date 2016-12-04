مهلت یک ماهه شورا برای تدوین برنامه اجرایی درهای ایمنی مترو

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسات روز یکشنبه گفت: دستورجلسه نخست جلسه امروز در خصوص تعیین تکلیف درهای ایمنی ایستگاه های مترو بود که نظرات موافق و مخالف اعضاء منجر به این شد که شهرداری یک ماه فرصت داشته باشد تا طرحی تحقیقی و پژوهشی پیرامون این موضوع تهیه و روش اجرای این پروژه را به شورا ارائه کند.

وی ادامه داد: قرار شد روش اجرا و قیمت و هزینه های این درها مشخص شود تا در صورت لزوم در بودجه سال آینده شهرداری اضافه شود.

به گفته این عضو شورا، برخی معتقد بودند این درها به صورت BOT اجرایی شود و یا روش های مختلفی برای اجرا را پیشنهاد می داد که در نهایت قرار شد شورا به این موضوع ورود پیدا نکند و شهرداری خود روش اجرا را انتخاب و به شورا ارائه دهد.

به گزارش مهر، در بخش نخست جلسه امروز شورای شهر تهران، اعضاء واکنش هایی را نسبت به تمدید طرح های آمریکا بیان کردند.