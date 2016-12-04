توانمندسازی بین روستاهای شهرستان اندیکا را افزایش می دهیم

غلامرضا شریعتی در حاشیه بازدید از شهرستان اندیکا در گفت وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: به هرحال اندیکا منطقه ای است که مدت زیادی از شهرستان شدنش نمی گذرد. این شهرستان با محرومیت بالا و در عین حال پراکندگی زیاد روستاهای بسیار مواجه است.

وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از احداث جاده بین استانی در اندیکا که خوزستان و چهارمحال را به هم متصل می کند، نگذشته است گفت: به تدریج به لطف الهی با کمک دولت غبار محرومیت از این شهرستان حذف می شود.

شریعتی بیان کرد: بازدید دو روزه از شهرستان اندیکا این مسئله را به من ثابت کرد که بیش از شهرهای دیگر باید برای بازدید به اندیکا و لالی بیایم تا تمام تلاش خود را برای کمک به شهرستان، استقرار امکانات و همچنین گسیل ماشین آلات بیشتر به این سمت در راستای بهبود وضعیت این شهرستان به کار بگیریم.

وی گفت: به تدریج توانمندسازی بین روستاها را در شهرستان اندیکا افزایش می دهیم.