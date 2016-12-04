کشف یک فقره فرار مالیاتی در شهرستان شیروان

سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شیروان در پی تحقیقات نامحسوس و انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت شرکتی در شهرستان شیروان را شناسایی کردند که با جعل اسناد، اقدام به تغییر نام شرکت و اخذ ارزش‌افزوده کرده بود.

وی بابیان اینکه در بازرسی از دفتر این شرکت، برگ گواهی و اسناد جعلی تغییر نام شرکت کشف شد، افزود: طی هماهنگی با بازپرس شعبه اول دادسرای شیروان، پرونده مربوط به اصل سند شرکت به‌منظور اظهارنظر کارشناسی به اداره امور مالیاتی شهرستان شیروان ارسال شد.

سرهنگ یوسفخانی بابیان اینکه شرکت متخلف، بدون تابلو و به‌صورت مخفیانه فعالیت داشت، تصریح کرد: در خصوص این پرونده، تعداد سه نفر از اعضای شرکت شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین مالیاتی موجود و نیز وضع قوانین جدید در این حوزه، گفت: انجام بازرسی‌های مستمر و دقیق از سوی ارزیابان و کارشناسان امور مالیاتی از بروز تخلفات مالیاتی جلوگیری خواهد کرد.