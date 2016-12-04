  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

به مناسبت نهم ربیع الاول؛

جشن های امامت «امام زمان (عج)» در مساجد صومعه سرا برگزار می شود

جشن های امامت «امام زمان (عج)» در مساجد صومعه سرا برگزار می شود

صومعه سرا- رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا با اشاره به در پیش بودن نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت ولی عصر (عج) از برگزاری جشن های امامت در مساجد شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام منوچهر احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت در پیش بودن نهم ربیع الاول آغاز امامت ولی عصر (عج)، اظهار کرد: به همین مناسبت شب و روز جمعه همزمان با نهم ربیع الاول جشن های امامت در مساجد شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با اشاره به اعزام ۳۰ مبلغ به مساجد شهرستان، افزود: برگزاری گفتمان های دینی با موضوع دلایل غیبت، ظهور و مهدویت، برپایی ایستگاه های صلواتی، قرائت دعای عهد، آل یاسین و فرج از جمله برنامه های دیگر این روز در سطح مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا با بیان اینکه این روز فرصتی دوباره برای بستن عهد و پیمان مومنان با مولایشان «امام زمان (عج)» است، خاطرنشان کرد: معرفت ، محبت، ولایت و امامت برخی از اصول این پیمان است.

وی انتظار ظهور حضرت قائم (عج) را یکی از مهم ترین وظایف هر مسلمانی دانست و تصریح کرد: انتظار تحقق وعده الهی برای حاکمیت صالحان وظیفه مسلمانان است.

کد مطلب 3840142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها