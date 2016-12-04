حل مشکلات معلولان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جمع معلولان شهرستان بیرجند با بیان اینکه معلولان بخشی از امانت خود را به خدا سپرده اند، افزود: خدمت به این افراد، عبادت است.

وی تاکید کرد: باید در راستای کمک و برطرف کردن مشکلات معلولان تلاش کنیم تا نیاز های آنان برطرف شود.

آیت الله عبادی با اشاره به انواع معلولیت ها بیان کرد: اگر دری به روی انسان بسته شود صدها در دیگر به روی وی باز می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: معلولان در نزد خداوند ارزش بالایی دارند و خدمت رسانی به آن ها نیز بسیار حائز ارزش است.

وی ادامه داد: همچنین خداوند ناشنوایان را دوست دارد و آنچه را که خدا به انسان می دهد حکمتی جبران شدنی است.

آیت الله عبادی با بیان اینکه افرادی که در دنیا مشکلاتی اعم از مشکلات فقر، جسمانی، اجتماعی و غیره دارند در آن دنیا راحت هستند، گفت: کسانی که در این دنیا بی درد سر بودند، زمانی که در آن دنیا رحمت خداوند را در برابر این افراد می بینند حسرت می خورند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به خدمات انجام شده به جامعه معلولان بیان کرد: برای حل مشکل فروش کالاهای تولیدی معلولان جلسات زیادی را برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: در بحث کالاهای تولیدی که در خراسان در دست مردم می ماند، جلسه ای با آیت الله رئیسی داشتیم که مقرر شد در این راستا در مشهد مقدس یک غرفه در اختیار خراسان جنوبی قرار گیرد.