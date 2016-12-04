بیش از ۷۷ میلیون ایرانی در سال ۶۴ به سینما رفتند/فروش ۵۶۲ میلیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات آماری سینمای ایران از دو منظر «فیلم» و «سینما» به تفکیک و در دو سطح کشوری و استانی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ در قالب «سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران» منتشر می‌شود.

اطلاعات آماری سینمای ایران به منظور افزایش دسترسی سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران سینمایی با دسته بندی داده های آماری و گزارش های مربوط به فروش سینماها، اقدام به دیجیتالی کردن آمار و اطلاعات سینمایی در قالب «سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران» کرده است.

این گزارش ها شامل اطلاعات آماری فروش سینمای ایران از دو منظر سینما شامل اطلاعات تعداد سینما، تعداد سالن، قیمت بلیت، میزان فروش، تعداد تماشاگر، میزان کارایی و فیلم های سینمایی شامل اطلاعاتی از قبیل اسامی فیلم های به نمایش درآمده ایرانی و خارجی، ژانر فیلم های ایرانی، کشور سازنده فیلم های خارجی، میزان فروش و تماشاگر به تفکیک فیلم در دو سطح و گستره کشوری و استانی است.

«سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران» به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی تهیه شده که از این پس به صورت هفتگی و به ترتیب از سال ۱۳۶۴ منتشر خواهد شد.

بر اساس گزارش اعلام شده از سوی معاونت توسعه فناوری، نخستین بررسی های انجام شده مربوط به سال ۱۳۶۴ است.

در این گزارش با بررسی داده های فروش ۲۳۱ پرده در ۲۲۹ سینمای مربوط به ۲۳ استان کشور، اطلاعات آماری زیر به دست آمده است:

در سال ۱۳۶۴، ظرفیت سالن های سینما ۱۴۷ هزار و ۱۰۳ صندلی و تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور ۷۷ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۷۳ نفر بوده است.

میزان کل فروش سینماهای کشور ۵,۶۲۶,۰۷۹,۷۰۵ ریال (۵۶۲ میلیون تومان) گزارش شده است که متوسط قیمت بلیت سینما مبلغ ۷۳ ریال و متوسط فروش هر سالن سینما ۲۴,۳۵۵,۳۲۳ ریال (دو میلیون و چهارصد هزار تومان ) بوده و متوسط فروش هر صندلی سینما ۳۹,۸۷۲ ریال اعلام شده است.

متوسط تماشاگر هر سالن سینما ۳۳۴,۰۲۴ نفر و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی ۵۲۵ نفر بود و در این سال هر ایرانی ۹/۲ بار برای تماشای فیلم به سینما رفته است.

وضعیت کلی فیلم های سینمایی در سال ۶۴:

پرفروشترین فیلم ایرانی: عقابها به کارگردانی ساموئل خاچیکیان در ژانر جنگی با فروش ۲۸۸,۴۰۱,۷۳۰ ریال

پرفروشترین فیلم خارجی: فرار بسوی پیروزی به کارگردانی جان هاستون با فروش ۸۷,۵۰۹,۷۶۰ ریال

پر تماشاگرترین استان: استان تهران با ۲۵,۱۸۸,۴۸۸ نفر تماشاگر

کم تماشاگرترین استان: استان ایلام با ۷۱,۳۴۸ نفر تماشاگر

پرفروشترین سینما: سینما هویزه مشهد با فروش ۱۰۶,۰۹۴,۲۲۰ ریال (ده میلیون و ششصد هزار تومان)

پرتماشاگرترین سینما: سینما هویزه مشهد با ۱,۵۱۹,۲۷۸ نفر تماشاگر

گرانترین استان برای تماشای فیلم: استان های تهران و کردستان (به طور متوسط هر تماشاگر ۹۰ ریال برای خرید بلیت در این استانها هزینه کرده است)

سینماهای با فروش بالای ۱۰ میلیون تومان: سینما هویزه مشهد ( ۱۰ میلیون و ششصد هزار تومان ) سینما آسیا شیراز (۱۰ میلیون و دویست هزار تومان)

گرانترین بلیت سینما: بلیت سینما شهر قصه با قیمت ۱۰۵ ریال

ارزانترین بلیت سینما: بلیت سینما پولیساریو اصفهان، ارشاد اسلام آباد، شهرک مینو خرمدره با قیمت۴۰ ریال

بالاترین استان از نظر کارائی سینما: استان فارس با ۹۳۷ (نفر/صندلی)

کمترین استان از نظر میزان کارایی سینما: استان ایلام با ۱۴۹ (نفر/صندلی)

بالاترین میزان کارائی سینما: سینما آسیا شیراز با ۱۸۳۱ (نفر/صندلی)

کمترین میزان بهره برداری سینما: سینما ۱۲فروردین کاشمر (استان خراسان) با ۴ (نفر/صندلی)

در سال ۶۴ سینماهای تهران با فروش ۲,۲۷۱,۸۵۳,۶۰۰ ریال (۲۲۷ میلیون تومان) به عنوان پرفروشترین استان کشور مشخص شده است.

همچنین کم فروشترین استان، ایلام با فروش ۳,۵۶۷,۴۰۰ ریال (۳۶۰ هزار تومان) بوده است.

نکته قابل توجه در اکران سال ۶۴ آن است که مجموع فیلم‌های به نمایش درآمده در تهران با فروش ۲۲۷ میلیون تومان بود و این روند بدان معنی است که ۴۰ درصد از کل فروش سینمای ایران متعلق به فیلم‌های اکران شده در استان تهران بوده است.