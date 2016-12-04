به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان گفت: کمبود بودجه مشکل اصلی در مسیر تجاری سازی پژوهش و فناوری استان است.

وی افزود: علاوه بر این حلقه مفقوده ارتباط بین بخش خصوصی و بخش دولتی یا دستگاه های اجرایی از دیگر مشکلات این حوزه است.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید به محققان و فناوران اعتماد کنند تا مسیر پژوهش و فناوری در استان تسهیل شود.

عزیزی با بیان اینکه نداشتن قدرت رقابت در بازار از دیگر مشکلات پژوهشگران و فناوران است، گفت: باید فناوری ها و پژوهش های استان دارای قابلیت رقابت پذیری و حضور در بازار باشند.

وی اضافه کرد: در این راستا سند چشم انداز علم و فناوری استان در حال تدوین است.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری استان نیز به ریاست استاندار تشکیل شده و اولویت های تحقیقاتی استان نیز شناسایی و ساماندهی شده است.

عزیزی خاطر نشان کرد: لازم است بودجه یک درصدی برای بخش پژوهش هزینه شود و اعتبارات لازم برای پایان نامه های ارشد نیز به این بخش، سوق یابد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۵۲ غرفه در معرض نمایش قرار دارند.