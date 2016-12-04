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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:

پلیس فتا با سایت های همسر یابی غیرمجاز در همدان برخورد کند

پلیس فتا با سایت های همسر یابی غیرمجاز در همدان برخورد کند

همدان - معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: هم اکنون تعدادی سایت همسریابی غیرمجاز در فضای مجازی همدان فعالند که پلیس فتا باید با آنها برخورد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر صبح یکشنبه در کمیته تخصصی ازدواج گفت: عملکرد دستگاهها در حوزه ازدواج نسبت به سال گذشته بهتر شده که از آن جمله می توان به عملکرد خوب جهاد دانشگاهی، دادگستری، امور اجتماعی استانداری و بنیاد صیانت از خانواده اشاره کرد هرچند بعضی دستگاهها همچون اداره کل اوقاف وامورخیریه استان عملکرد خوبی در حوزه ازدواج ندارند.

اسدالله ربانی مهر گفت: متاسفانه اداره کل اوقاف حتی در واگذاری چند واحد مسکونی به زوج های جوان عملکرد خوبی ندارد و افراد ساکن در این خانه ها به نحوه واگذاری و عملکرد اوقاف اعتراض دارند.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان گفت: اداره کل اوقاف در اکثر استانها کارهای بزرگی در حوزه ازدواج انجام می دهند اما در همدان این اداره کل در این زمینه عملکرد خوبی ندارد.

وی همچنین درادامه گفت: در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حل بخشی از مشکلات حوزه ازدواج، طرح همسان گزینی برای اولین بار در همدان با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و سایت فرهنگی تبیان در همدان اجرا می شود.

اسدالله ربانی مهر گفت: این طرح به صورت قانونی و با حضور کارشناسان و افراد مجرب و مشاورین معتمد اجرا می شود و به زودی این سایت راه اندازی می شود و مجردین می توانند در این سایت ثبت نام کنند و تمام اطلاعات افراد به صورت محرمانه است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در حال حاضر سایت هایی در فضای مجازی تحت عنوان همسر یابی فعالیت می کنند مجوز ندارد و بیشتر با اهداف اقتصادی و سودجویی فعالیت می کنند و صلاحیت این کار مهم را ندارند.

ربانی مهر گفت: پلیس فتا با سایت های همسر یابی برخورد می کند و هم اکنون تعدادی سایت همسر یابی در همدان در فضای مجازی فعالیت دارند که فعالیت آنها غیر قانونی است.

وی گفت: بحث ازدواج بسیار امر مهم و حیاتی است و خانواده در اسلام جایگاه مهمی دارد و باید سعی شود این امر مهم در مسیر دوستی قرار گیرد تا در جهت ترویج فرهنگی ازدواج آسان و آگاهانه و پایدار موفق عمل کنیم و در نتیجه شاهد افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق در جامعه باشیم.

وی در پایان گفت : این طرح تا کنون در تهران و اصفهان اجرا شده و همدان سومین استانی است که این طرح به زودی و با یک برنامه ریزی درست در آن انجام می شود.

کد مطلب 3840151

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