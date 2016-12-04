پلیس فتا با سایت های همسر یابی غیرمجاز در همدان برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر صبح یکشنبه در کمیته تخصصی ازدواج گفت: عملکرد دستگاهها در حوزه ازدواج نسبت به سال گذشته بهتر شده که از آن جمله می توان به عملکرد خوب جهاد دانشگاهی، دادگستری، امور اجتماعی استانداری و بنیاد صیانت از خانواده اشاره کرد هرچند بعضی دستگاهها همچون اداره کل اوقاف وامورخیریه استان عملکرد خوبی در حوزه ازدواج ندارند.

اسدالله ربانی مهر گفت: متاسفانه اداره کل اوقاف حتی در واگذاری چند واحد مسکونی به زوج های جوان عملکرد خوبی ندارد و افراد ساکن در این خانه ها به نحوه واگذاری و عملکرد اوقاف اعتراض دارند.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان گفت: اداره کل اوقاف در اکثر استانها کارهای بزرگی در حوزه ازدواج انجام می دهند اما در همدان این اداره کل در این زمینه عملکرد خوبی ندارد.

وی همچنین درادامه گفت: در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حل بخشی از مشکلات حوزه ازدواج، طرح همسان گزینی برای اولین بار در همدان با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و سایت فرهنگی تبیان در همدان اجرا می شود.

اسدالله ربانی مهر گفت: این طرح به صورت قانونی و با حضور کارشناسان و افراد مجرب و مشاورین معتمد اجرا می شود و به زودی این سایت راه اندازی می شود و مجردین می توانند در این سایت ثبت نام کنند و تمام اطلاعات افراد به صورت محرمانه است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در حال حاضر سایت هایی در فضای مجازی تحت عنوان همسر یابی فعالیت می کنند مجوز ندارد و بیشتر با اهداف اقتصادی و سودجویی فعالیت می کنند و صلاحیت این کار مهم را ندارند.

ربانی مهر گفت: پلیس فتا با سایت های همسر یابی برخورد می کند و هم اکنون تعدادی سایت همسر یابی در همدان در فضای مجازی فعالیت دارند که فعالیت آنها غیر قانونی است.

وی گفت: بحث ازدواج بسیار امر مهم و حیاتی است و خانواده در اسلام جایگاه مهمی دارد و باید سعی شود این امر مهم در مسیر دوستی قرار گیرد تا در جهت ترویج فرهنگی ازدواج آسان و آگاهانه و پایدار موفق عمل کنیم و در نتیجه شاهد افزایش آمار ازدواج و کاهش طلاق در جامعه باشیم.

وی در پایان گفت : این طرح تا کنون در تهران و اصفهان اجرا شده و همدان سومین استانی است که این طرح به زودی و با یک برنامه ریزی درست در آن انجام می شود.