به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حالحاضر، فناوری لیزر جزء فناورهای پیشرفته در سطح جهانی محسوب می شود و روند توسعه روزافزون آن خیرهکننده است.
هدف از برگزاری نخستین همایش شرکتهای دانشبنیان لیزر و فوتونیک آشنایی شرکتهای دانشبنیان با روند حمایتهای ستاد توسعه فناوریهای لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی، برنامهی آتی ستاد، افق و چشماندازی که برای توسعه فناوری لیزر پیشبینی میشود .
همچنین در نظر است با حضور خبرگان فعال درحوزه لیزر در این همایش و فراهم کردن شرایط پرسش و پاسخ و ایجاد ارتباط نزدیک صنعتگران ، خبرگان و دستگاههای ذیربط زمینه تبادل نظربین بازیگران اصلی این حوزه را فراهم کند.
شرکتکنندگان این همایش مدیران شرکتهای دانشبنیان حوزه لیزر، فوتونیک هستند. همچنین خبرگان برجسته و اعضای هیأتهای علمی دانشگاهی، مدیران نهادها و سازمانهای ذیربط در این همایش شرکت میکنند.
نخستین همایش شرکتهای دانشبنیان لیزر و فوتونیک توسط ستاد توسعه فناوریهای لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲۹ آذرماه ۹۵، ساعت ۸ صبح الی ۱۴:۳۰ در مرکز مطالعات بهرهوری سرمایه انسانی سازمان مدیریت صنعتی- سالن ۱۳۵ نفره پویش برگزار میشود.
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