دولت طرح دو فوریتی توسعه اشتغال روستائیان را به مجلس ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات بخشداران و دهیاران شهرستان ساوجبلاغ که در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: فرمانداران باید به توسعه روستاها توجه ویژه ای داشته باشند؛ باید شرایط برای سکونت روستائیان در روستاها فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت ها باید در عمل برای تحقق عدالت اجتماعی تلاش کنند، گفت: متاسفانه ۹ دهک خانوار روستایی ما از حاشیه امن غذایی برخوردار نیست.

رضوی با بیان اینکه دولت یازدهم برای روستائیان امتیازات زیادی قائل شده است، گفت: دولت برای توسعه اشتغال روستائیان به هر کدام از استان ها ۲۰ میلیارد تومان با نرخ هشت درصد اختصاص داده است که از طریق بانک سینا می توان پیگیری شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبری در خصوص توسعه اشتغال روستائیان و عشایر اشاره کرد و اظهار داشت: جهانگیری نامه ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه خواستار در اختیار گذاشتن یک و نیم میلیون دلار یعنی پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه روستاها و قشر عشایر شده است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به معاون رئیس جمهور فرموده است که این نامه را از طریق مجلس پیگیری کنند.

رضوی افزود: دولت لایحه دو فوریتی تنظیم کرده است که برای اختصاص یک و نیم میلیون دلار معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به توسعه روستاها و قشر عشایر به مجلس ارائه کند بعید می دانم که نمایندگان مجلس به فوریت این لایحه رأی ندهند؛ چراکه این مبلغ به صورت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد در اختیار روستائیان قرار می گیرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه روستاها خواستگاه اقتصاد مقاومتی است، گفت: نمایندگان مجلس در بسیاری از سخنرانی های خود می گویند باید برای رفع بیکاری و توسعه اشتغال در کشور اقدامات اساسی انجام شود؛ اگر مجلس به این طرح دو فوریتی رأی ندهد، باید به مردم پاسخ بدهد.

وی در پایان بر شناسنامه دار کردن صنایع دستی کشور تاکید کرد و افزود: صنایع دستی برای عرضه به بازارهای جهانی باید شناسنامه‌دار شود.